Julius Baer Chile y cese al fuego en Medio Oriente: “No descartamos que la volatilidad se mantenga elevada hasta lograr un acuerdo final”
El asesor de inversiones de la firma, Francisco Rosa, prevé negociaciones intensas entre Estados Unidos e Irán, mientras que el petróleo podría continuar elevado si las partes interrumpen o no respetan el acuerdo.
Noticias destacadas
Durante la madrugada local de este miércoles, un buque de carga granelero que navega bajo la bandera griega se transformó en el primer navío en atravesar el estrecho de Ormuz tras el alto al fuego pactado entre Irán y Estados Unidos, como parte de la tregua de dos semanas acordada durante la jornada del martes.
La reapertura de la ruta y el acuerdo no han hecho más que entregar optimismo a los inversionistas por una eventual paz definitiva entre los beligerantes, pese a las advertencias de una frágil pausa y que las amenazas iraníes de ataques a cualquier barco no autorizado que atraviese el crucial pasaje que conecta el Golfo de Omán con el Pérsico.
Las noticias impulsaron de manera generalizada a las bolsas del mundo, las que, cerca de las 14:00 horas de Chile, subían con fuerza y se acercaban a recuperar todo el nivel perdido durante el año y el inicio del conflicto, mientras que el petróleo Brent se hundía más de 13% a US$ 94 por barril y el dólar se desplomaba en el mercado local.
Consultado por DF, el asesor de inversiones de Julius Baer Chile, Francisco Rosa, apuntó que el cese al fuego da vientos de cola al mercado, pero espera un ambiente volátil en medio de negociaciones intensas. En tanto, prevé que el petróleo podría continuar elevado si las partes interrumpen o no respetan el acuerdo.
- ¿Cómo observa el cese al fuego?
- Creemos que es una señal positiva que debería ayudar a reducir la incertidumbre en los mercados. Hay que seguir muy atentos a cómo siguen las conversaciones entre Irán y EEUU y es posible que la volatilidad se mantenga elevada hasta un acuerdo definido.
- ¿Podrán llegar a un acuerdo?
- Creemos que ambas partes buscan cerrar el conflicto, pero el proceso de negociación será intenso. Dado esto no descartamos que la volatilidad se mantenga elevada hasta lograr un acuerdo final.
- ¿Qué deberíamos observar en las bolsas y commodities en los próximos días?
- El escenario sigue siendo de bastante incertidumbre, aun cuando se haya anunciado el alto al fuego por dos semanas. La reacción del mercado en los siguientes días seguirá marcada por los eventos geopolíticos y si las negociaciones no avanzan es posible que tengamos una nueva alza de la volatilidad a nivel global.
Billete verde y petróleo
- ¿Qué debería ocurrir con el dólar a nivel mundial?
- Creemos que a mediano y largo plazo el dólar se debería depreciar ante las principales monedas mundiales, pero hay que tener claro que el dólar también sigue siendo un activo de refugio, por lo que ante un escalamiento en las tensiones también podríamos ver nuevamente un dólar fuerte.
- ¿Ve posible que tengamos en el corto plazo el precio del petróleo en niveles previos a la guerra?
- Creemos que a mediano y largo plazo el precio del petróleo va a continuar bajando a medida que el conflicto baje de intensidad y se asegure la apertura del estrecho de Ormuz. En el corto plazo el precio puede seguir elevado, sobre todo si las negociaciones no avanzan o el alto al fuego no se respete.
- De alcanzar un acuerdo, ¿qué estrategias de inversión recomienda a sus clientes?
- Lo principal es tener una estrategia de inversiones apropiada, lo cual se basa en la diversificación de la cartera. Creemos que hay oportunidades interesantes tanto en renta fija, en donde los yields aumentaron en marzo, como en el lado de la renta variable, en donde compañías de alta calidad han sido arrastradas por el conflicto a precios que se ven atractivos como posible punto de entrada.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gerentes legales siguen ganando más que sus pares mujeres, pero la brecha se ha ido acortando
Así lo deja de manifiesto el último estudio de Idealis Legal Recruitment, según el cual por cada diez gerentes legales hombres con un salario mensual líquido sobre $ 10 millones, hay dos gerentas.
La fórmula de la exPosta Central para bajar un 34% los tiempos de espera de cama con una startup e IA
Tras un piloto de seis meses con WiseMed, el Hospital de Urgencia Asistencia Pública logró liberar 500 días cama al mes, lo que equivale a un aumento de la capacidad de hospitalización mensual de 5,6%.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete