Julius Baer Chile y cese al fuego en Medio Oriente: “No descartamos que la volatilidad se mantenga elevada hasta lograr un acuerdo final”

El asesor de inversiones de la firma, Francisco Rosa, prevé negociaciones intensas entre Estados Unidos e Irán, mientras que el petróleo podría continuar elevado si las partes interrumpen o no respetan el acuerdo.

Durante la madrugada local de este miércoles, un buque de carga granelero que navega bajo la bandera griega se transformó en el primer navío en atravesar el estrecho de Ormuz tras el alto al fuego pactado entre Irán y Estados Unidos, como parte de la tregua de dos semanas acordada durante la jornada del martes.

La reapertura de la ruta y el acuerdo no han hecho más que entregar optimismo a los inversionistas por una eventual paz definitiva entre los beligerantes, pese a las advertencias de una frágil pausa y que las amenazas iraníes de ataques a cualquier barco no autorizado que atraviese el crucial pasaje que conecta el Golfo de Omán con el Pérsico.

Las noticias impulsaron de manera generalizada a las bolsas del mundo, las que, cerca de las 14:00 horas de Chile, subían con fuerza y se acercaban a recuperar todo el nivel perdido durante el año y el inicio del conflicto, mientras que el petróleo Brent se hundía más de 13% a US$ 94 por barril y el dólar se desplomaba en el mercado local.

Consultado por DF, el asesor de inversiones de Julius Baer Chile, Francisco Rosa, apuntó que el cese al fuego da vientos de cola al mercado, pero espera un ambiente volátil en medio de negociaciones intensas. En tanto, prevé que el petróleo podría continuar elevado si las partes interrumpen o no respetan el acuerdo.

- ¿Cómo observa el cese al fuego?

- Creemos que es una señal positiva que debería ayudar a reducir la incertidumbre en los mercados. Hay que seguir muy atentos a cómo siguen las conversaciones entre Irán y EEUU y es posible que la volatilidad se mantenga elevada hasta un acuerdo definido.

- ¿Podrán llegar a un acuerdo?

- Creemos que ambas partes buscan cerrar el conflicto, pero el proceso de negociación será intenso. Dado esto no descartamos que la volatilidad se mantenga elevada hasta lograr un acuerdo final.

- ¿Qué deberíamos observar en las bolsas y commodities en los próximos días?

- El escenario sigue siendo de bastante incertidumbre, aun cuando se haya anunciado el alto al fuego por dos semanas. La reacción del mercado en los siguientes días seguirá marcada por los eventos geopolíticos y si las negociaciones no avanzan es posible que tengamos una nueva alza de la volatilidad a nivel global.

Billete verde y petróleo

- ¿Qué debería ocurrir con el dólar a nivel mundial?

- Creemos que a mediano y largo plazo el dólar se debería depreciar ante las principales monedas mundiales, pero hay que tener claro que el dólar también ​sigue siendo un activo de refugio, por lo que ante un escalamiento en las tensiones también podríamos ver nuevamente un dólar fuerte.

- ¿Ve posible que tengamos en el corto plazo el precio del petróleo en niveles previos a la guerra?

- Creemos que a mediano y largo plazo el precio del petróleo va a continuar bajando a medida que el conflicto baje de intensidad y se asegure la apertura del estrecho de Ormuz. En el corto plazo el precio puede seguir elevado, sobre todo si las negociaciones no avanzan o el alto al fuego no se respete.

- De alcanzar un acuerdo, ¿qué estrategias de inversión recomienda a sus clientes?

- Lo principal es tener una estrategia de inversiones apropiada, lo cual se basa en la diversificación de la cartera. Creemos que hay oportunidades interesantes tanto en renta fija, en donde los yields aumentaron en marzo, como en el lado de la renta variable, en donde compañías de alta calidad han sido arrastradas por el conflicto a precios que se ven atractivos como posible punto de entrada.