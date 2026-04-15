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Acciones mundiales buscan una novena jornada al alza

El petróleo revierte su dirección y anota nuevo avance.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Miércoles 15 de abril de 2026 a las 07:30 hrs.

Irán petróleo estrecho de ormuz Acciones IA Perú
<p>Acciones mundiales buscan una novena jornada al alza</p>

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