Acciones mundiales buscan una novena jornada al alza

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio un nuevo impulso al mercado al declarar que -ahora sí- ve muy cerca el fin del conflicto con Irán. Una nueva reunión entre las delegaciones de EEUU e Irán se daría “en uno o dos días”, afirmó.

La Casa Blanca atribuye al bloqueo en el estrecho de Ormuz al paso de buques iraníes el factor que presiona a Teherán para que vuelva a la mesa de negociaciones y busque un pronto acuerdo.

Las acciones mundiales (MSCI ACWI) avanzan 0,13%, en lo que sería su novena jornada consecutiva al alza. De lograrlo, sería la mejor racha del índice desde septiembre de 2025. Las acciones emergentes suben 1,23%. En Asia, el índice regional avanza 1,22%.

Pero con el avance de la sesión en Europa, vemos que los inversionistas se toman un respiro. El dólar opera plano, cerca de su menor valor en seis semanas.

Las acciones europeas y los futuros de Wall Street operan planos. El petróleo revierte su dirección para anotar un alza de 1,3% tanto para el Brent como el WTI.

Si bien el bloqueo a los buques iraníes podría acelerar un acuerdo para poner fin al conflicto, hasta que esto suceda el impacto concreto es la salida de más barriles de petróleo del mercado.

Pero a la espera de anuncios sobre la nueva ronda de negociaciones, inversionistas y traders tienen suficientes noticias en las cuales poner atención. Los resultados de empresas y anuncios de la industria de la IA ofrecen suficiente combustible para el optimismo.

Tal como se esperaba, aunque con algunos puntos débiles, en general, los resultados de los grandes bancos de Wall Street superaron las expectativas. Hoy termina la temporada para este grupo de acciones, con los reportes de BofA y Morgan Stanley.

En Europa, el lujo pone el freno. Las acciones de Hermés cayeron hasta 14% al inicio de la sesión; las de Kering —matriz de Gucci— perdieron 10%. Ambas empresas decepcionaron con sus balances y acusaron el impacto de la guerra en Irán en la demanda.

Por el contrario, la holandesa ASML reporta una demanda insaciable de sus máquinas litográficas, claves para la fabricación de semiconductores. ASML eleva en 2,5% las ventas esperadas para este año a US$47.000 millones, gracias a la demanda desde el sector de IA.

Un reflejo del entusiasmo que genera este sector es Anthropic. La firma creadora de Claude está recibiendo numerosas ofertas de inversionistas, interesados en capturar una participación previa a la esperada IPO. Las ofertas recibidas valorarían a Anthropic en US$800.000 millones, más que el doble de los US$350.000 millones alcanzados en febrero tras su última ronda de levantamiento de capital.

También hay anuncios en el sector arancelario. EEUU anuncia que a partir del 20 de abril pondrá en funcionamiento el sistema para la devolución de los aranceles cobrados el año pasado por concepto de las “tarifas recíprocas”, que fueron declaradas ilegales por la Corte Suprema. Las devoluciones alcanzarían los US$166.000 millones.

Sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que esperan poner en vigor nuevos aranceles antes de julio. Las tarifas serían determinadas tras el fin de las investigaciones especiales bajo la Sección 301, iniciadas en marzo pasado, y que cubren a unos 60 países, incluyendo China, Chile, Brasil y Argentina.

Hay un cambio regulatorio importante en EEUU. La SEC aprobó eliminar una regla que limita el day trading de los inversionistas retail. La norma impedía realizar más de cuatro operaciones intradía en cinco sesiones a quienes tenían menos de US$25.000 en una cuenta con margen, y se reemplaza por un esquema intradía basado en el riesgo que se asume en el momento. Robinhood, una de las plataformas favoritas para el day trading en EEUU, ve subir sus acciones 5%. La firma aplaude la democratización del trading financiero. El cambio podría convertirse en un factor de volatilidad en el mercado.

En Perú, el conteo de los votos rurales podría cambiar el escenario de la segunda vuelta. Con 89,4% de las actas escrutadas, el candidato de izquierda Roberto Sánchez se acerca a Rafael López Aliaga (apenas 1.000 votos de diferencia) para disputar el paso a segunda vuelta contra Keiko Fujimori, quien mantiene el liderazgo con 17%.

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