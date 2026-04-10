Las mega IPO que entusiasman a Wall Street para el segundo semestre

US$ 1,75 billones-US$ 2 billones

Al menos 21 bancos participarían en el proceso de la que podría ser la mayor salida a bolsa de la historia. La firma espacial de Elon Musk prevé iniciar su road show el 8 de junio con miras a levantar unos US$ 75.000 millones a una valorización de mercado de US$ 1,75 billones. Otros apuntan a que el interés por participar en la operación podría elevar la valoración hasta los US$ 2 billones. SpaceX combina a xAI, Starlink y Starship, y en el mercado crece la expectativa de una posible fusión con Tesla. Musk ha dejado en claro que él considera a Tesla una empresa de IA y robótica, y no una automotriz.

Ambas empresas, por ejemplo, anunciaron ya el desarrollo conjunto de fábricas de semiconductores en Texas.

US$ 1 billón

La creadora de ChatGPT cerró en marzo una ronda de capital récord por US$ 122.000 millones que la valoró en US$ 852.000 millones, y apunta a una IPO antes de fin de año. El mercado espera que sea en el cuarto trimestre y que la valoración de la empresa llegue a los US$ 1 billón. Tras comprobar el apetito de los inversionistas retail en la última ronda de levantamiento de capital, la gerente de Finanzas de OpenAI, Sarah Friar, confirmó que reservarán acciones para los minoristas. Pero es una inversión con alto riesgo. Si bien OpenAI ha triplicado sus ingresos cada año desde el lanzamiento de ChatGPT en 2023, todavía espera cerrar 2026 con pérdidas en torno a los US$ 14.000 millones. La empresa no prevé generar utilidades hasta aproximadamente 2030.

US$ 600.000 millones

La salida a bolsa de la creadora de TikTok es una de las más esperadas de China para este año. Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación de la IPO o su horizonte. Analistas creen que los planes de ByteDance se han visto entorpecidos por procesos regulatorios. La empresa quedó valorada en US$ 600.000 millones la semana pasada, tras una venta de acciones secundarias de uno de sus principales inversionistas. Pero en lugar de avanzar con una IPO global, ByteDance parece estar optando por una estrategia de reestructuración, abriendo a bolsa otras unidades de negocio, como Dongchedi, su plataforma automotriz.

US$ 380.000 millones

Fiel a su espíritu de transparencia la empresa de IA ha sido la más frontal en admitir que espera salir a bolsa este año. La IPO se proyecta para el cuarto trimestre y podría llevar la valoración de la firma por encima de los US$ 380.000 millones que alcanzó en febrero en su última ronda de capital. El apetito por las acciones de la creadora de Claude es tal, que ni siquiera sus empleados estuvieron interesados en deshacerse de todos sus papeles en una venta secundaria realizada la semana pasada. Los ingresos de Anthropic se han multiplicado 1.400% desde enero 2025 para alcanzar los US$ 30.000 millones en marzo pasado, superando a OpenAI.

Analistas esperan que Anthropic cierre la brecha financiera antes que su mayor rival y alcance su rentabilidad en 2028.

US$ 134.000 millones

La plataforma de datos e IA cerró una ronda de US$ 5.000 millones a una valoración de US$ 134.000 millones en febrero, más una inyección de US$ 2.000 millones en deuda. Con ingresos anualizados de US$ 5.400 millones y crecimiento de 65%, el CEO Ali Ghodsi, ha destacado que es la firma es una de las pocas en el sector en generar flujos de caja positivos. Para los analistas de Morningstar, este último punto es solo uno de los factores que la hacen una de las IPOs más atractivas del sector este año.

US$ 75.000-US$ 100.000 millones

La fintech británica es una de las mayores historias de éxito entre las startups europeas. Opera como banco en 30 de sus 40 mercados, y recientemente sumó licencias en Colombia y Perú. La última ronda de capital valoró la firma en US$ 75.000 millones en noviembre de 2025 y Bloomberg reporta que buscaría una venta secundaria de acciones para valorarse en US$ 100.000 millones previo a su salida a bolsa. En 2025, Revolut reportó utilidades por US$ 2.300 millones, un crecimiento de 57% y su quinto año consecutivo en verde.

US$ 60.000 millones

La reestructuración interna llevada a cabo por Alibaba no pasó desapercibida. En enero pasado, Bloomberg reportó que las medidas eran parte de los planes del conglomerado chino para sacar a bolsa su unidad de fabricación de chips para IA, T-Head (Pingtouge). La firma compite con Nvidia en el mercado chino y tiene ya más de 400 clientes. Analistas proyectan que la IPO podría valorar la unidad de chips de Nvidia entre los US$ 60.000 millones y US$ 80.000 millones.

US$ 40.000 millones

A inicios de marzo pasado el CEO de Vale afirmó que estaban trabajando en preparar su unidad de cobre y níquel para una IPO a mediados de 2026, adelantando el calendario original de 2027. Con planes de inversión de hasta US$ 30.000 millones para duplicar su producción de cobre en la próxima década, analistas estiman una valoración cercana a US$ 40.000 millones. Sin embargo, en un evento el pasado 31 de marzo en Toronto, Marcelo Bacci, gerente de Finanzas de Vale, advirtió que no es el momento adecuado para una IPO, ya que el mercado no valoraría el potencial de crecimiento de la unidad.