El dólar opera plano con ligera tendencia al alza. Las expectativas inflacionarias golpean los bonos. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años salta a 4,42%.

Los mercados amanecen fuertemente golpeados por el cruce de amenazas entre EEUU e Irán el fin de semana. Las acciones europeas y estadounidenses aceleran sus caídas y amenazan con entrar en terreno de corrección. El oro y la plata se desploman y arrastran a otros metales y las acciones mineras. El petróleo sube en torno a un 2%. El barril de WTI alcanza los US$100 y el crudo Brent transa en US$108.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz bajo la amenaza de destruir sus instalaciones energéticas. Además, reportes afirman que EEUU ha comenzado a movilizar tropas para tomar el control de Kharg Island, desde donde Irán exporta la gran mayoría de su producción petrolera. El plazo vence hoy a las 20:44 horas de Chile.

Irán no da señales de ceder a la amenaza. “Todo el Golfo Pérsico enfrentará un peligro similar al del estrecho de Ormuz, si Estados Unidos o Israel intentan atacar las islas iraníes o sus costas”, declaró el Consejo de Defensa Nacional del país, apuntando a infraestructura energética y de agua potable. Horas después sumó a sus posibles objetivos las sedes de compradores de bonos estadounidenses.

¿Cumplirá Trump su amenaza? ¿Lo hará Irán?

El comportamiento del mercado refleja el temor de que la guerra en Irán cobre una nueva dimensión, mucho más grave y que alargue el conflicto por meses. Incluso si se abre el estrecho de Ormuz en días, la posible destrucción de infraestructura podría agravar el shock energético y económico.

Las acciones en Asia pierden 3,5%, el Stoxx600 europeo cae 1,62% y podría cerrar hoy en terreno de corrección. El FTSE 100 ya entró en esa zona. Los futuros de EEUU caen 0,8%. El S&P 500 acumula una caída cercana al 7% desde sus máximos de enero, mientras que el Dow Jones y el Nasdaq Composite ya retroceden en torno al 9%–10%, acercándose también a territorio en corrección.

El dólar opera plano con ligera tendencia al alza. Las expectativas inflacionarias golpean los bonos. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años salta a 4,42%.

Hasta ahora, el mercado ha anticipado que el deterioro de los índices haría retroceder a la Casa Blanca y que buscara una salida pronta al conflicto (TACO trade). Pero esta vez no parece ser el caso.

En Señal DF analizamos cómo la operación militar contra Irán ha borrado los avances que la Casa Blanca celebraba como logros de su primer año de administración: la caída de la tasa hipotecaria, la baja del precio de los combustibles y el buen rendimiento del mercado.

Otra pregunta que pesa en el mercado esta mañana es el porqué del comportamiento del oro y la plata. Ambos metales suelen considerarse refugios y activos para contrarrestar el efecto inflacionario en los portafolios. El oro cae hoy 8% para acumular una pérdida de 16% en los últimos cinco días y borrar lo ganado este año. La plata acumula una caída de 20% en los últimos cinco días y transa con una pérdida de 8,69% en lo que va del año. Una explicación apunta a la mayor volatilidad a la que están expuestos ambos metales tras la masiva entrada de inversionistas retail en el último año, y la sensibilidad a movimientos de venta (especialmente en la plata).

En la portada de Diario Financiero: MOP evalua ampliar mecanismo de concesiones a edificaciones públicas y estructuras de seguridad. Qué le espera a la reforma tributaria de la era Kast en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: