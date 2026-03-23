Caídas generalizadas en los mercados a horas de que se venza plazo a Irán
El dólar opera plano con ligera tendencia al alza. Las expectativas inflacionarias golpean los bonos. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años salta a 4,42%.
Noticias destacadas
Los mercados amanecen fuertemente golpeados por el cruce de amenazas entre EEUU e Irán el fin de semana. Las acciones europeas y estadounidenses aceleran sus caídas y amenazan con entrar en terreno de corrección. El oro y la plata se desploman y arrastran a otros metales y las acciones mineras. El petróleo sube en torno a un 2%. El barril de WTI alcanza los US$100 y el crudo Brent transa en US$108.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz bajo la amenaza de destruir sus instalaciones energéticas. Además, reportes afirman que EEUU ha comenzado a movilizar tropas para tomar el control de Kharg Island, desde donde Irán exporta la gran mayoría de su producción petrolera. El plazo vence hoy a las 20:44 horas de Chile.
Irán no da señales de ceder a la amenaza. “Todo el Golfo Pérsico enfrentará un peligro similar al del estrecho de Ormuz, si Estados Unidos o Israel intentan atacar las islas iraníes o sus costas”, declaró el Consejo de Defensa Nacional del país, apuntando a infraestructura energética y de agua potable. Horas después sumó a sus posibles objetivos las sedes de compradores de bonos estadounidenses.
¿Cumplirá Trump su amenaza? ¿Lo hará Irán?
El comportamiento del mercado refleja el temor de que la guerra en Irán cobre una nueva dimensión, mucho más grave y que alargue el conflicto por meses. Incluso si se abre el estrecho de Ormuz en días, la posible destrucción de infraestructura podría agravar el shock energético y económico.
Las acciones en Asia pierden 3,5%, el Stoxx600 europeo cae 1,62% y podría cerrar hoy en terreno de corrección. El FTSE 100 ya entró en esa zona. Los futuros de EEUU caen 0,8%. El S&P 500 acumula una caída cercana al 7% desde sus máximos de enero, mientras que el Dow Jones y el Nasdaq Composite ya retroceden en torno al 9%–10%, acercándose también a territorio en corrección.
El dólar opera plano con ligera tendencia al alza. Las expectativas inflacionarias golpean los bonos. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años salta a 4,42%.
Hasta ahora, el mercado ha anticipado que el deterioro de los índices haría retroceder a la Casa Blanca y que buscara una salida pronta al conflicto (TACO trade). Pero esta vez no parece ser el caso.
En Señal DF analizamos cómo la operación militar contra Irán ha borrado los avances que la Casa Blanca celebraba como logros de su primer año de administración: la caída de la tasa hipotecaria, la baja del precio de los combustibles y el buen rendimiento del mercado.
Otra pregunta que pesa en el mercado esta mañana es el porqué del comportamiento del oro y la plata. Ambos metales suelen considerarse refugios y activos para contrarrestar el efecto inflacionario en los portafolios. El oro cae hoy 8% para acumular una pérdida de 16% en los últimos cinco días y borrar lo ganado este año. La plata acumula una caída de 20% en los últimos cinco días y transa con una pérdida de 8,69% en lo que va del año. Una explicación apunta a la mayor volatilidad a la que están expuestos ambos metales tras la masiva entrada de inversionistas retail en el último año, y la sensibilidad a movimientos de venta (especialmente en la plata).
En la portada de Diario Financiero: MOP evalua ampliar mecanismo de concesiones a edificaciones públicas y estructuras de seguridad. Qué le espera a la reforma tributaria de la era Kast en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- 08:30 El Banco Central publica las cifras del Mercado de Valores del cuarto trimestre.
- 10:00 El Grupo de Política Monetaria entrega su recomendación para la reunión del emisor de esta semana.
- 12:00 Analistas esperan ver una caída en la confianza de los consumidores europeos cuando se publique el índice de marzo, debido al temor de una ola inflacionaria por el shock energético.
- 20:30 Japón reporta su tasa de inflación de febrero. Se espera una tasa de 1,3% anual tras un 1,5% en enero.
VIDEO
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
SalfaCorp formaliza ingreso al negocio de multifamily: levanta fondo junto Ameris para invertir en el sector
El vehículo contempla una inversión total de US$ 86 millones, mientras que el portafolio representará cerca de 1.000 departamentos, con sus respectivos permisos de edificación y emplazados en zonas urbanas.
Se desata disputa tras expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, que sería la más cuantiosa en Chile en los últimos 20 años
El Serviu de Magallanes ordenó la expropiación del inmueble para la construcción de viviendas y áreas verdes. La comisión de peritos fijó una indemnización de $ 21.030 millones. Sus dueños exigen más del doble.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete