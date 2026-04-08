El mercado celebra con un rally la tregua entre EEUU e Irán

Estados Unidos e Irán anuncian una tregua de 15 días. El mercado lee el fin del conflicto. Las acciones y los bonos tienen un rally de la mano de los metales y las criptomonedas. Mientras el petróleo y el dólar retroceden.

Cuando faltaban 88 minutos para que terminara el plazo impuesto por el presidente Donald Trump a Irán, se anunció un acuerdo para un cese al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras se establecen negociaciones formales.

La amenaza de “destruir la civilización” iraní de parte de la Casa Blanca causó estupor en la clase política estadounidense. Más de 50 legisladores demócratas plantearon que había causales para destituir a Trump. Algunos senadores republicanos y algunos rostros del movimiento MAGA criticaron públicamente al presidente.

Puede que haya sido la presión política, o la mediación de Pakistán y China, pero lo cierto es que el mundo evitó anoche un escenario catastrófico.

Eso explica la reacción del mercado esta mañana. Las acciones en Asia y las acciones emergentes en general (MSCI EM) avanzan un 5%. El Stoxx600 europeo sube más de 3%. Los futuros de Wall Street se preparan para una apertura con alzas entre 2% y 3%. El dólar cae casi 1%. El petróleo ve caídas de dos dígitos, que llevan al barril de crudo Brent a US$94,79 y el WTI a US$95,32.

Los metales se unen al rally. El oro sube 3% para superar los US$4.800 por onza, la plata salta un 7%. El cobre sube más de 3% para encaminarse a los US$12.800 por tonelada en Londres y los US$5,8 por libra en el Comex.

Las tasas de los bonos caen ante expectativas de que el impacto inflacionario por el cierre del estrecho de Ormuz en las últimas seis semanas será temporal. El mercado modera las expectativas en torno a los movimientos de los bancos centrales, e incluso se vuelve a pensar en un recorte de tasas por parte del BCE o de la Fed en la segunda mitad del año.

A pesar del optimismo del mercado, quedan varios puntos importantes a tener en cuenta:

Hay unos 800 buques estancados en el Golfo Pérsico, que demorarán días sino semanas despejar.

La normalización del suministro de combustibles tomará meses y analistas consideran que será muy difícil llevar el petróleo a los niveles de precios previos al conflicto (US$ 72 Brent, US$65 WTI).

Las negociaciones no serán fáciles. No solo Teherán y Washington, los términos de las negociaciones deberán ser aprobados también por los países del Golfo Pérsico e Israel. Las demandas de Irán, por ahora, no son aceptables para las partes en juego. Las de EEUU no son aceptables para Irán.

Sin embargo, el mercado parece acostumbrado a mirar más allá de los conflictos y crisis. Ya hay algunas ideas de largo plazo ganando fuerza en los análisis:

El paso por el estrecho de Ormuz será más costoso. Irán demanda cobrar peajes; Omán podría hacer lo mismo.

Hay que esperar más inversión en defensa. La Casa Blanca ya ha planteado un presupuesto histórico para 2027 y los años siguientes, para fortalecer su armamento, con foco en nuevas tecnologías. Países del Golfo, con un Irán más fortalecido como vecino, harían lo mismo. También Europa, ante la inestabilidad de la alianza con EEUU.

Se puede prever que los países del Golfo Pérsico buscarán invertir en infraestructura, no solo para reparar lo destruido, sino también para construir nuevas rutas que reduzcan su dependencia del estrecho de Ormuz.

Europa y países fuera de ella se ven presionados a acelerar la adopción de energías renovables.

Axios reporta que las negociaciones comenzarían este viernes en Pakistán. La delegación de EEUU será liderada por el vicepresidente J.D. Vance, mientras Irán es representado por Mohammad-Bagher Ghalibaf, vocero del parlamento. A pesar de que la Casa Blanca declara que hay un cambio de régimen en Irán, la República Islámica continúa en el poder con Mojtaba Jameneí a la cabeza.

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