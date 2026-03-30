Los mercados comienzan la semana preocupados por el impacto de la guerra en Irán en el crecimiento. El temor es que la extensión de la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz lleven a un alza sostenida del precio del petróleo, que conduzca a una destrucción de demanda.

El barril de crudo Brent se ubica en US$116 tras una nueva alza del 3,3% y acumula ya un avance del 59% en marzo. Se trata de la mayor alza mensual para el crudo que se haya registrado hasta ahora. También es preocupante que el aumento de precios se traslade al mercado estadounidense. El barril de WTI se mantiene por encima de US$100 desde el viernes pasado y acumula un avance del 43% en el mes.

La preocupación por el impacto en el crecimiento se refleja en una moderación de las apuestas por alzas de las tasas de los principales bancos centrales. El ajuste en las expectativas se traduce en un freno a las caídas de los bonos.

Las acciones en Asia caen 2,5% golpeadas por el aumento del precio del crudo. n Europa, firmas de energía y mineras dan impulso a la sesión, con un intento de repunte del Stoxx600. Los futuros estadounidenses también apuntan a una apertura moderadamente positiva. El dólar (DXY) anota un nuevo avance y se acerca a su máximo en 10 meses. Pero no es un impedimento para que los metales también operen con alzas.

Los inversionistas siguen enfrentando un escenario marcado por señales contradictorias sobre la evolución de la guerra en Irán. Por un lado, Pakistán asegura que hay avances para instaurar negociaciones formales. Por otro, la cita entre las delegaciones de EEUU e Irán está tomando más de lo esperado. El presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que las negociaciones van muy bien y que Irán ya ha aceptado la “mayoría de los 15 puntos” y que en “ofrenda” han permitido el paso de 20 tanqueros a través del estrecho de Ormuz. Pero al mismo tiempo se reporta que EEUU ha acumulado unos 50.000 soldados en la zona, incluyendo fuerzas especiales. Trump también amenazó con “tomar el petróleo” de Irán.

Si bien se reporta el paso de algunos tanqueros por el estrecho de Ormuz, se trataría de unas pocas embarcaciones con banderas de Pakistán y China. Al mismo tiempo, Irán ataca fundidoras de aluminio en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, llevando el precio del aluminio a un alza de 6% y su mayor precio en casi cuatro años. La incorporación de los rebeldes hutíes en la guerra también preocupa. Los hutíes atacaron Israel desde Yemen y podrían cerrar el paso por el Mar Rojo.

Con el fantasma de la “estanflación” en la mira, los inversionistas querrán escuchar el diagnóstico de Jerome Powell. El presidente de la Fed participa de una discusión sobre la economía en una conferencia en la Universidad de Harvard.

El daño que la guerra está causando en la actividad será el foco de la semana, con las cifras laborales de y los índices ISM de EEUU como principales eventos.

Un ajuste de portafolios también será importante para el S&P500 y la volatilidad en el mercado. El influyente JPMorgan Hedged Equity Fund realiza su ajuste trimestral mañana. El fondo opera una estrategia masiva de opciones sobre el S&P 500 que obliga a los traders a vender futuros cuando el índice cae por debajo de ciertos niveles, lo que agrava las caídas. Eso habría contribuido a las caídas del viernes, después de que el índice rompió el nivel de los 6.475 puntos que es la referencia vigente. MarketWatch destaca que mañana el nivel debería fijarse más bajo, lo que aliviaría la presión vendedora sobre el índice.

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