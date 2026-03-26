El petróleo vuelve a superar los US$100 ante dudas sobre negociaciones de paz en Medio Oriente

El petróleo (Brent) vuelve a los US$100 por barril y las acciones retoman las caídas ante las dudas sobre las negociaciones para una salida a la guerra en Irán a corto plazo.

Estados Unidos asegura que las negociaciones con el régimen iraní están en curso. El presidente Donald Trump declaró la guerra como “ganada” y dijo que el régimen en Teherán está desesperado por llegar a un acuerdo, pero no puede decirlo públicamente.

Por su parte, los voceros del régimen iraní negaron que existan conversaciones y rechazaron los 15 puntos enviados por Washington. En su lugar, demandan la soberanía sobre el estrecho de Ormuz, compromisos de seguridad y el pago de reparaciones.

Ante la contradicción en las declaraciones, y reportes de que los ataques contra y desde Irán continúan, el mercado se concentra en el pronto fin del plazo dado por Trump. El lunes, Trump dio cinco días más para que Irán cumpla con la apertura completa del estrecho de Ormuz bajo amenaza de destruir sus plantas energéticas. El plazo se vence mañana y el mercado se pregunta si Washington logrará obtener suficientes señales desde Irán para justificar una nueva extensión del plazo. O no.

El petróleo sube más de 3% y el barril de crudo Brent llega a US$103, y el WTI se acerca a los US$94. El dólar sube de forma moderada y los metales retoman las caídas. En Asia, las acciones pierden 1,4%. El Stoxx 600 cae casi 1% y, entre los futuros estadounidenses, el Nasdaq lidera las pérdidas. El bitcoin cae nuevamente por debajo de US$70.000.

Analistas apuntan a dos señales que ayudarían a contener la incertidumbre y podrían disparar alzas en los mercados: la confirmación de una mesa de negociación y un aumento de los tanqueros que Irán permite transitar por el estrecho de Ormuz.

Mientras, Chile y otros países ya acusan el golpe económico. Los chilenos despiertan con nuevos precios de la bencina y otros combustibles. Por la noche, la Cámara dio el último visto bueno y despachó la ley de combustibles con medidas de emergencia para contener el impacto de las alzas. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, celebró la aprobación de su primera ley en el Congreso, y destacó que implica “apoyo a los taxis, taxis colectivos, buses escolares y también transporte escolar, y también transporte especial de Arica y Tacna”, además de un congelamiento del precio de la parafina en los precios vigentes en febrero durante todo el año.

El Banco Central redujo la proyección de crecimiento y aumentó la de la inflación esperada para este año. Diario Financiero destaca el “peor escenario” considerado en el Informe de Política Monetaria (IPoM), que consistiría en un cierre prolongado del estrecho de Ormuz y un precio del petróleo de US$150 por barril.

Es un nivel del precio del petróleo que Larry Fink, CEO de Blackrock, sugiere que provocaría una recesión global.

Ya hay impactos en las empresas. La naviera Hapag-Lloyd advierte que su Ebitda podría caer entre 18% y 72% este año respecto a 2025.

El retailer británico Next alerta que, de extenderse el conflicto en Irán y el alza en los costos de transporte, trasladará el aumento de los costos a los precios finales.

El mercado esperará mayor claridad respecto a la estrategia de EEUU y posibles vías de salida del conflicto en Medio Oriente tras la reunión de los cancilleres del G7. El secretario de Estado Marco Rubio ha confirmado su asistencia en la reunión que se realiza hoy en Francia.

Las acciones tecnológicas también captan parte de la atención del mercado. La holandesa ASML, parte de la cadena de suministro para la fabricación de semiconductores, es una de las firmas más castigadas en la sesión europea. Sus acciones caen 3,45%. Las acciones de Nvidia y AMD pierden más de 1,5% antes de la apertura. Es una reacción del mercado al avance reportado por Alphabet para poder reducir la capacidad de chips y memorias para el desarrollo de modelos de IA.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: