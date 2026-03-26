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El petróleo vuelve a superar los US$100 ante dudas sobre negociaciones de paz en Medio Oriente

Las acciones y metales sufren nuevas pérdidas.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Jueves 26 de marzo de 2026 a las 07:30 hrs.

Irán Bencinas petróleo Trump inflación
<p>El petróleo vuelve a superar los US$100 ante dudas sobre negociaciones de paz en Medio Oriente</p>

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