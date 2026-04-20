El petróleo y el dólar repuntan ante dudas sobre cese al fuego en Medio Oriente tras nueva tensión entre EEUU e Irán
EEUU toma control de un carguero iraní y presiona regreso a las negociaciones.
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El “rally de la paz” recibe un balde de agua fría. Irán pone en duda la segunda ronda de negociaciones prevista para esta semana, acusando amenazas y agresiones de EEUU. Fuerzas militares estadounidenses tomaron el control de un carguero iraní, después de que Irán reinstaurara el bloqueo del estrecho de Ormuz durante el fin de semana.
Los índices ceden las ganancias registradas al cierre de la semana pasada, impulsados por las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un fin casi inminente del conflicto con Irán y la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.
Sin embargo, el freno al rally es moderado. Aunque las acciones europeas caen 1%, sus pares en Asia registran una sesión de alzas moderadas. Los futuros estadounidenses avanzan a una apertura en rojo, pero los índices continuarían en niveles cercanos a récord, con el S&P500 firme sobre los 7.100 puntos. El dólar repunta de la mano del petróleo. Pero, aunque el precio del petróleo sube un 5%, tanto el WTI como el Brent se mantienen bajo el nivel previo al viernes.
Previo a las declaraciones de Trump sobre la extensión del cese al fuego, las negociaciones y la reapertura de Ormuz, el barril de WTI transaba sobre los US$90, esta mañana el precio está en torno a los US$88. En el caso del crudo Brent, el barril se ubica en US$96, también bajo los US$98-99 previo a los anuncios.
La Casa Blanca anuncia que la delegación, liderada nuevamente por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, saldrá hacia Pakistán esta tarde. Pero el régimen iraní afirma que no hay una decisión sobre participar en las negociaciones, en rechazo a las amenazas de EEUU de mantener su bloqueo militar en la zona y las amenazas de Trump de aceptar las demandas para un acuerdo o enfrentar la destrucción de su infraestructura.
El cese al fuego de 15 días vence mañana por la tarde. Su extensión está condicionada a la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán.
La extensión o no del cese al fuego y la reanudación de las negociaciones se convierten en un evento central para los mercados en una semana que estará marcada, además, por resultados de empresas y por un evento político. Pueden leer el Primer Click Semanal en Señal DF.
Entre las empresas destaca Revolut. El CEO del neobanco afirma que la esperada apertura a bolsa no ocurriría hasta 2028.
En la región la atención sigue en Perú, ante la demora en un resultado oficial de las elecciones. Mientras tanto, la minera Southern Copper recibió la autorización para la primera etapa de su proyecto Tía María. El gobierno anuncia, además, que espera destrabar el proyecto del gasoducto sur esta semana.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- 08:30 El Banco Central publica las Cuentas Nacionales por sector institucional al cuarto trimestre 2025.
- 12:40 La presidenta del BCE, Christine Lagarde expone en un evento en Berlín.
- 15:00 Argentina reporta su balanza comercial a marzo.
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