El precio del barrill de petróleo vuelve a superar los US$ 100 por el estancamiento entre EEUU e Irán
La IA inyecta optimismo y ofrece refugio a los inversionistas.
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Las dudas en torno a las negociaciones entre EEUU e Irán moderan en algo el optimismo, con el petróleo retomando el nivel por encima de los US$100 por barril. Pero analistas apuntan a que los fundamentos para la continuidad del rally siguen intactos, con la Inteligencia Artificial como gran motor y refugio ante la incertidumbre geopolítica. No solo se considera que las inversiones en la infraestructura (centros de datos, energía, semiconductores) continuarán a un ritmo acelerado independientemente de lo que pase en Irán; también se apuesta a que la adopción de la IA genere una presión deflacionaria que ayude a los bancos centrales a bajar las tasas de interés.
Por ahora, el mercado opera con cautela en una semana en que la IA medirá fuerza con los grandes bancos centrales como el mayor factor de influencia. La FED, el BCE, el BOE y el BOJ anunciarán sus decisiones y cinco de las “siete magníficas” reportarán sus resultados.
El impulso de las acciones tecnológicas continuó en Asia, donde las acciones avanzaron casi 2%. Pero con el paso de las horas, el apetito por el riesgo se modera. Las acciones europeas operan prácticamente planas desde su apertura. Los futuros estadounidenses han transado con pérdidas al inicio de la jornada en Europa, aunque el Nasdaq intenta cambiar de dirección. El dólar retrocede a pesar del alza del petróleo. El barril de crudo sube 2%; el WTI transa cerca de US$97 y el Brent supera US$101.
Axios reporta que Irán presentó una nueva propuesta a EEUU para reabrir el estrecho de Ormuz, pero postergando negociaciones sobre su plan nuclear. La Casa Blanca aún no ha respondido y, durante el fin de semana, se suspendió el viaje de la delegación estadounidense a Pakistán. El presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que las negociaciones pueden realizarse por teléfono.
El atentado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca también enrarece el escenario.
Goldman Sachs eleva sus proyecciones para el petróleo y ahora anticipa que el tráfico por el estrecho de Ormuz no se normalizará hasta fines de junio. El banco de inversión eleva de US$80 a US$90 el precio promedio del barril de crudo Brent para el cuarto trimestre, y de US$75 a US$83 el barril de WTI.
Bank of America reitera su recomendación de “comprar” para Nvidia y un precio objetivo de la acción a US$300, dando un upside de 44% desde su cotización actual.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Verizon reporta resultados antes del inicio de la sesión.
- Comienza el juicio en la demanda de Elon Musk contra Sam Altman.
- El rey Carlos de Inglaterra comienza una visita de cuatro días en EEUU.
- 08:00 México reporta su balanza comercial de marzo.
- 10:00 El Grupo de Política Monetaria entrega su recomendación. La decisión del Banco Central será anunciada mañana.
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