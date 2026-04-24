Refugios 2026: energía, defensa, emergentes y activos contra la inflación

Los mercados anticipan que el último shock -la guerra en Irán- tendrá un impacto transitorio. Invertir en energía ya no solo sirve para enfrentar la escasez de petróleo, sino que para exponerse al boom de la IA.

Los mercados llevan más de seis años bajo tensión extrema. Pandemia, guerra en Ucrania, inflación post Covid, aranceles y los conflictos en Medio Oriente han puesto a prueba la templanza de los inversionistas, quienes han ido normalizando la volatilidad como una suerte de nueva normalidad.

Las disrupciones al comercio y la incertidumbre global no han impedido que las bolsas marquen nuevos récords, pero entre los agentes reconocen que lograr retornos interesantes es hoy en día sinónimo de alto riesgo. El índice VIX -que mide el grado de volatilidad que enfrentan los mercados- anotó un máximo histórico de 45 puntos en abril de 2025 cuando Donald Trump desató su guerra arancelaria, y volvió a tener un peak de 31 puntos el pasado 27 de marzo, en plena guerra de Irán. Desde entonces ha vuelto a niveles relativamente normales, ayudado por la tregua, pero todavía sintiendo los efectos de los bloqueos en el estrecho de Ormuz.

En ese contexto, Blackrock, la mayor gestora de activos del mundo, actualizó esta semana sus recomendaciones para el segundo trimestre. Poniendo especial atención en la incertidumbre que afecta a los mercados, la firma sugiere que la Inteligencia Artificial será clave en los próximos meses, pero acotando la exposición a los Siete Magníficos de Wall Street: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla. Según la visión de Blackrock, los inversionistas están rotando sus carteras hacia las cadenas de suministro, con los semiconductores a la cabeza, y hacia los ganadores indirectos de la inteligencia artificial, como energía y materias primas.

Blackrock asegura que la energía “está en el foco debido al shock geopolítico y la demanda de energía impulsada por la IA. No vemos que el sector energético esté sobrevalorado, porque debería empezar a reflejar los precios de la energía más altos por más tiempo”.

Energía, activo estratégico

Es por eso que en el mercado sitúan a los activos energéticos -petróleo, gas, refinados e infraestructura- como un buen refugio ante la crisis actual. Según Goldman Sachs, la oferta es cada vez más rígida mientras la demanda se mantiene resistente, incluso en un entorno incierto. Este desequilibrio introduce un soporte para los precios a medio plazo, pero también incrementa su sensibilidad a disrupciones geopolíticas o logísticas. Esto explicaría, a juicio de sus analistas, que en el inicio de la guerra en Irán el crudo haya subido casi 20% mientras el oro -refugio de largo plazo por excelencia- perdía un 10%.

Emanoelle Santos, analista de XTB, explica que “un petróleo Brent persistentemente elevado actúa como un impuesto regresivo global que reaviva las presiones inflacionarias justo cuando el efecto de los aranceles de 2025 parecía haber sido absorbido. La métrica más importante en el contexto actual es la respuesta de la Reserva Federal, porque si el choque energético impide que la inflación converja al 2%, la Fed mantendrá tasas restrictivas por más tiempo, limitando la liquidez global y forzando a monedas emergentes como el peso chileno a depreciarse para mantener la competitividad, lo que, a su vez, encarece nuestras importaciones”.

Acciones de defensa

Las guerras en Ucrania, Gaza e Irán y la tensión en otras partes del mundo, como Venezuela, Groenlandia y Taiwán, han puesto al sector militar en el ojo de los inversionistas. La gestora británica WisdomTree sostiene que la inversión en este sector se mantendrá alta incluso si es que se resuelven los conflictos bélicos abiertos. Acciones de empresas como Lockheed Martin, Rheinmettall, Indra o Saab son mencionadas como algunas de las favoritas del sector.

Europa ha anunciado una inversión superior a los 400.000 millones de euros para reducir su dependencia militar de Estados Unidos, pero los analistas explican que será un proceso lento, por lo que los fabricantes de armamento americanos seguirán registrando una alta demanda.

Mientras las acciones estadounidenses casi han duplicado su valor desde el inicio de la guerra en Ucrania, el conjunto europeo de empresas de defensa vale cuatro veces más. Por ejemplo, la acción de la española Indra se ha multiplicado por seis, poco si se compara con el principal contratista de las Fuerzas Armadas alemanas, Rheinmetall, cuyo precio se ha multiplicado por 17 desde 2022.

Bajo este escenario, en el mercado explican que exponerse al sector de la defensa vía índices que repliquen el rendimiento de un conjunto de acciones militares puede servir como refugio ante la volatilidad. El índice iShares Europe Defence de Blackrock, lanzado en 2025, ha subido 12% este año.

Activos emergentes

Además de la energía y la defensa, los activos relacionados a mercados emergentes parecen estar bien posicionados para transitar la actual crisis geopolítica.

Según Felipe Jaque, economista jefe de BICE, el cambio estructural que se ha configurado tras la guerra en Medio Oriente -reflejado en mayores precios del petróleo y en las primas por riesgo- no supone, por ahora, una recesión o una caída fuerte en la actividad prolongada, sino que un shock pasajero.

Esto, junto a un manejo prudente por parte de los bancos centrales, permitiría que las expectativas de inflación de mediano plazo se mantengan ancladas pese al alza reciente que han tenido los precios, lo que haría que las condiciones financieras globales no se ven especialmente resentidas por la crisis.

“En un escenario de mayor tensión y menos globalización, las reservas estratégicas de energía y las alianzas con productores de metales críticos, como por ejemplo el cobre, se hacen más necesarias que nunca, y eso, en un escenario donde el crédito sigue fluyendo pese al aumento en las tasas y las primas por riesgo, favorece a los mercados emergentes”, explica Jaque.

Prueba de ello es que el índice MSCI Emerging Markets ha subido 12% en el último mes, volviendo a sus niveles máximos de la última década.

¿Qué bolsas emergentes son las más mencionadas como “refugios” actualmente? Chile, India, Brasil y Corea del Sur destacan entre sus pares.

¿En Chile? Acciones bancarias y UF

A nivel local, los analistas explican que el refugio está en los activos que permitan protegerse del shock inflacionario de corto plazo que prevé el mercado.

El subgerente de Estudios de Renta Variable de BICE Inversiones, Aldo Morales, explica que “los sectores que funcionan como refugio a la inflación son principalmente los Bancos y Centros Comerciales. Sin embargo, la narrativa por sí sola no puede aislarse del nivel de valorizaciones actuales. En el caso de los Bancos, creemos que existe un espacio de revalorización mayor que los malls, que actualmente internalizan un escenario bastante optimista en los precios de mercado. En nuestro caso, estamos sobreponderando a Banco de Chile como nuestra preferencia en el sector, dado que mantiene un mayor descalce entre activos y pasivos indexados a la UF”.

Renta4 también destaca al Banco de Chile como activo clave para exponerse a la inflación y señala que “registró un ROE (rentabilidad sobre activos) después de impuestos de sólo14,5%, pero estimamos que a lo largo del año irá mejorando y se ubicará alrededor de un 20%, tal como en 2025 donde registró un ROE de20,6%. Lo anterior debido a que en el primer mes del año este banco acostumbra a hacer un fuerte cargo por provisiones, el cual se va diluyendo durante el resto del año”.

Por su parte, en XTB explican que mientras la incertidumbre geopolítica persista, el posicionamiento en depósitos a plazo o bonos soberanos en UF de corto y mediano plazo permite a los inversionistas esperar con retornos reales positivos.