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Paolo Bortolameolli, Romeo & Julieta y la fiesta electrónica sub30 en el Municipal de Santiago: “Hace un match muy virtuoso”

Por estos días el director titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago está dirigiendo el ballet Romeo y Julieta, con coreografía de John Cranko y la música de Sergei Prokofiev. Es además el primer cruce entre dos de sus amores: el Teatro Municipal de Santiago y la iniciativa CNC Clásica no Convencional. Hoy debuta la primera Experiencia sub30 que tras la función del clásico de Shakespeare invita a los espectadores a disfrutar de una fiesta electrónica.

Por: Sofía García-Huidobro

Publicado: Jueves 9 de abril de 2026 a las 14:45 hrs.

<p>Paolo Bortolameolli, Romeo & Julieta y la fiesta electrónica sub30 en el Municipal de Santiago: “Hace un match muy virtuoso”</p>

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