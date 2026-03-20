Awto disuelve su sociedad

A un año de dejar de operar, Awto formalizó la disolución de Karsharing SpA, redujo su capital social y nombró una comisión liquidadora para cerrar definitivamente la empresa.

Justo un año después de que la startup del Grupo Kaufmann anunciara que dejaba de operar por falta de financiamiento, esta semana se formalizó la disolución de la sociedad Karsharing SpA. Según el Diario Oficial, el accionista único -Awto Latam SpA, que también está en liquidación- acordó terminar con la personalidad jurídica de la empresa. Como parte del proceso, el capital social se redujo a $14.516.921.677, ya que 371.718 acciones de la Serie C nunca se pagaron dentro del plazo legal.

Para cerrar definitivamente el negocio, se nombró una comisión liquidadora integrada por Paulina Cornejo, Leonardo Amaral y Francisco Loehnert, quienes desempeñarán sus labores sin recibir remuneración. Con este trámite, la compañía pasa a llamarse oficialmente “Karsharing SpA en Liquidación”. Awto fue una plataforma que llegó a tener 180 mil usuarios en Chile y Brasil.