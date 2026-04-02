Casa OGA, la sede de los ex alumnos del Saint George’s, ya tiene fecha de debut

El proyecto, impulsado por la Old Georgians Association, suma 4 mil m² en Vitacura y abrirá sus puertas con un evento que reunirá a 500 exalumnos, en el año en que el colegio cumple 90 años.

Para el próximo 23 de abril, a las 19 horas, se darán cita en dependencias del Colegio Saint George’s, en Vitacura, unas 500 personas -entre ellos empresarios, ejecutivos y personalidades de diversos ámbitos del quehacer nacional- que tienen en común el haber sido exalumnos del colegio.

Los reunirá la inauguración del proyecto Casa OGA, la nueva infraestructura que será sede de Old Georgians Association, integrada por ex alumnos de este colegio, y que desde 2011 aproximadamente comenzaron a fraguar la idea de dotarse de una sede, un lugar donde juntarse y poder realizar allí las múltiples actividades que desarrollan.

Las dependencias consideran unos 4 mil metros cuadrados en el mismo terreno donde está el colegio, en la zona al nororiente del plantel, donde los gestores esperan poder realizar las fiestas de generación, reuniones de compañeros, clases de pintura, bridge, seminarios y, en general, todos los eventos que sean afines a la comunidad OGA.

La materialización de esta sede -que albergará cafetería, terraza, restaurant, centro de eventos y un quincho- demandó una inversión de unos $ 900 millones, que fueron financiados con aportes de los socios fundadores de OGA, y contó con el trabajo del arquitecto Gonzalo Mardones, quien donó su labor para llevar a cabo la iniciativa.

“La OGA es una organización que uno de los lemas que tiene es que jamás ninguno se sienta solo. Yo soy exalumno y para mí fue un regalo encargarme. Es un proyecto que lleva muchos años y finalmente funcionó. Me encanta sentirme partícipe. Los exalumnos tienen un compromiso muy bonito con los que lo están pasando mal”, dice Mardones.

El impulso inicial de esta iniciativa fue liderado por Pablo Ayala, Mariano Egaña, Pablo Cornejo y Rodrigo Ricalde, apoyados por sacerdotes del colegio, como Pepe Ahumada, David Halm (ambos exrectores) y Rodrigo Valenzuela. Hoy la OGA es presidida por Pablo González (el gerente general de ILC), y en su directorio participan Baltazar Sánchez, Lorena Gálvez, Marko Rendic, Mariano Egaña, María Elena Holmes, Juan Pablo Muñoz, Gina Raineri y el sacerdote Rodrigo Valenzuela.

“Invitamos a 100 socios fundadores, quienes de forma increíble nos apoyaron pagando una cuota no menor para ser los fundadores y partir”, cuenta Rodrigo Ricalde sobre el origen de la iniciativa, mencionando también el apoyo de la Rectora Paula Noemi y de Pedro Pablo Miranda.

En la actualidad la OGA la integran unos 350 socios y la idea de los gestores es que llegue a unos 1.000 socios, a razón de una cuota social de $ 20 mil mensuales.

La apertura de la sede de OGA, que demandó 17 meses de construcción, ocurrirá coincidentemente justo el año en que el colegio Saint George’s cumple 90 años de vida, que celebrarán con una fiesta que está agendada para el 6 de noviembre próximo, en el colegio.