Casa OGA, la sede de los ex alumnos del Saint George’s, ya tiene fecha de debut
El proyecto, impulsado por la Old Georgians Association, suma 4 mil m² en Vitacura y abrirá sus puertas con un evento que reunirá a 500 exalumnos, en el año en que el colegio cumple 90 años.
Noticias destacadas
Para el próximo 23 de abril, a las 19 horas, se darán cita en dependencias del Colegio Saint George’s, en Vitacura, unas 500 personas -entre ellos empresarios, ejecutivos y personalidades de diversos ámbitos del quehacer nacional- que tienen en común el haber sido exalumnos del colegio.
Los reunirá la inauguración del proyecto Casa OGA, la nueva infraestructura que será sede de Old Georgians Association, integrada por ex alumnos de este colegio, y que desde 2011 aproximadamente comenzaron a fraguar la idea de dotarse de una sede, un lugar donde juntarse y poder realizar allí las múltiples actividades que desarrollan.
Las dependencias consideran unos 4 mil metros cuadrados en el mismo terreno donde está el colegio, en la zona al nororiente del plantel, donde los gestores esperan poder realizar las fiestas de generación, reuniones de compañeros, clases de pintura, bridge, seminarios y, en general, todos los eventos que sean afines a la comunidad OGA.
La materialización de esta sede -que albergará cafetería, terraza, restaurant, centro de eventos y un quincho- demandó una inversión de unos $ 900 millones, que fueron financiados con aportes de los socios fundadores de OGA, y contó con el trabajo del arquitecto Gonzalo Mardones, quien donó su labor para llevar a cabo la iniciativa.
“La OGA es una organización que uno de los lemas que tiene es que jamás ninguno se sienta solo. Yo soy exalumno y para mí fue un regalo encargarme. Es un proyecto que lleva muchos años y finalmente funcionó. Me encanta sentirme partícipe. Los exalumnos tienen un compromiso muy bonito con los que lo están pasando mal”, dice Mardones.
El impulso inicial de esta iniciativa fue liderado por Pablo Ayala, Mariano Egaña, Pablo Cornejo y Rodrigo Ricalde, apoyados por sacerdotes del colegio, como Pepe Ahumada, David Halm (ambos exrectores) y Rodrigo Valenzuela. Hoy la OGA es presidida por Pablo González (el gerente general de ILC), y en su directorio participan Baltazar Sánchez, Lorena Gálvez, Marko Rendic, Mariano Egaña, María Elena Holmes, Juan Pablo Muñoz, Gina Raineri y el sacerdote Rodrigo Valenzuela.
“Invitamos a 100 socios fundadores, quienes de forma increíble nos apoyaron pagando una cuota no menor para ser los fundadores y partir”, cuenta Rodrigo Ricalde sobre el origen de la iniciativa, mencionando también el apoyo de la Rectora Paula Noemi y de Pedro Pablo Miranda.
En la actualidad la OGA la integran unos 350 socios y la idea de los gestores es que llegue a unos 1.000 socios, a razón de una cuota social de $ 20 mil mensuales.
La apertura de la sede de OGA, que demandó 17 meses de construcción, ocurrirá coincidentemente justo el año en que el colegio Saint George’s cumple 90 años de vida, que celebrarán con una fiesta que está agendada para el 6 de noviembre próximo, en el colegio.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Gerentes legales siguen ganando más que sus pares mujeres, pero la brecha se ha ido acortando
Así lo deja de manifiesto el último estudio de Idealis Legal Recruitment, según el cual por cada diez gerentes legales hombres con un salario mensual líquido sobre $ 10 millones, hay dos gerentas.
Fintech curicana Haulmer compra Apanio, plataforma de digitalización para micro y pequeñas empresas
Con esta operación, la compañía detrás de los terminales de pago Tuu busca completar el ecosistema para el lanzamiento de su nueva marca de servicios financieros previsto para el segundo trimestre.
BRANDED CONTENT
Llega el Black Sale y con ello una avalancha de estímulos que ponen a prueba tus habilidades en materia financiera.
El primer consejo es simple, aunque no siempre fácil de aplicar: evitar las compras impulsivas. Las promociones suelen generar una sensación de urgencia, con llamados como “últimas unidades”, o “solo por hoy”.
Llega el Black Sale y con ello una avalancha de estímulos que ponen a prueba tus habilidades en materia financiera.
El primer consejo es simple, aunque no siempre fácil de aplicar: evitar las compras impulsivas. Las promociones suelen generar una sensación de urgencia, con llamados como “últimas unidades”, o “solo por hoy”.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete