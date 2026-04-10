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Caso Merama: Fiscalía formalizará a dos imputados próximo lunes

En febrero la fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Las Condes, América Vergara, solicitó al 4° Juzgado de Garantía de Santiago una audiencia para formalizar a los socios de Urbano como autores de los delitos de estafa calificada y administración desleal.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 10 de abril de 2026 a las 10:30 hrs.

<p>Caso Merama: Fiscalía formalizará a dos imputados próximo lunes</p>

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