¿Dónde está la bencina más barata?

Bencina en Línea es una plataforma de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que permite cotizar y comparar en tiempo casi real los valores de los combustibles: gasolinas de 93, 95 y 97 octanos, diésel, GLP vehicular y GNC.

En medio de las alzas en los combustibles, Bencina en Línea, una plataforma de la Comisión Nacional de Energía (CNE), permite cotizar y comparar en tiempo casi real los valores de los combustibles: gasolinas de 93, 95 y 97 octanos, diésel, GLP vehicular y GNC. Se trata de un sistema de información en línea que centraliza los precios de combustibles a nivel nacional.

La plataforma funciona como un mapa interactivo que junta información de 1.768 estaciones de servicio distribuidas a lo largo de todo Chile y permite ver el precio por litro en cada bencinera, junto con la ubicación exacta, horarios de atención y medios de pago.

Los usuarios pueden buscar por región, comuna, tipo de combustible o marca, y ordenar los precios desde el más bajo al más alto. También se pueden comparar valores entre varias comunas al mismo tiempo y revisar precios mínimos y máximos por zona, tanto en áreas urbanas como en carreteras.

Además, permite calcular la distancia hasta una estación de servicio, estimar el tiempo de traslado y elegir la mejor ruta para llegar. También tiene información de los puntos de carga para vehículos eléctricos y los servicios que entrega cada estación, como surtidores para camiones, cajeros automáticos, baños públicos, lavado de autos y tiendas.

Los precios publicados son informados por las mismas estaciones de servicio y suelen tener un desfase de hasta 15 minutos respecto del valor exhibido en terreno. Además de su versión web, Bencina en Línea está disponible como aplicación para Android e iOS.