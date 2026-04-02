Fondo climático chileno lanza aceleradora agrotech con UC Davis y Corfo

Reciprocal, el fondo de venture capital enfocado en cambio climático fundado en 2023 por los chilenos Waldo Soto, Benjamin Zehr, Daniel Gajardo y Gabriela Carrasco en Estados Unidos, puso en marcha AgroTech Studio, un programa de aceleración de ocho semanas para emprendimientos en la intersección entre agro y clima.

Reciprocal, el fondo de venture capital enfocado en cambio climático fundado en 2023 por los chilenos Waldo Soto, Benjamin Zehr, Daniel Gajardo y Gabriela Carrasco en Estados Unidos, puso en marcha AgroTech Studio, un programa de aceleración de ocho semanas para emprendimientos en la intersección entre agro y clima. La idea nació al ver que “en las etapas más tempranas del ciclo del emprendimiento existe una falta de apoyo especializado que ayude a que el emprendedor empiece con el pie derecho su viaje”, dice Gajardo.

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El martes 24 de marzo arrancó la primera edición, con 40 emprendedores seleccionados de un total de 86 postulantes. Las soluciones van desde reducción de emisiones de metano y liberación eficiente de nutrientes en cultivos, hasta plataformas de decisión estratégica para el sector agroalimentario. La iniciativa es impulsada por Corfo Metropolitano, Reciprocal y UC Davis Life Sciences Innovation Center, con la colaboración del Centro de Biotecnología Translacional de SOFOFA Hub y Empresas Carozzi, e incluye mentorías uno a uno, capacitaciones en terreno y acceso a una red de inversionistas, exfundadores y actores de la industria agroalimentaria, además de un puente directo con el ecosistema de innovación de UC Davis y Silicon Valley.

El programa culmina el 29 de mayo con un Demo Day ante actores del ecosistema nacional e internacional.