Fondo climático chileno lanza aceleradora agrotech con UC Davis y Corfo
Reciprocal, el fondo de venture capital enfocado en cambio climático fundado en 2023 por los chilenos Waldo Soto, Benjamin Zehr, Daniel Gajardo y Gabriela Carrasco en Estados Unidos, puso en marcha AgroTech Studio, un programa de aceleración de ocho semanas para emprendimientos en la intersección entre agro y clima.
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Reciprocal, el fondo de venture capital enfocado en cambio climático fundado en 2023 por los chilenos Waldo Soto, Benjamin Zehr, Daniel Gajardo y Gabriela Carrasco en Estados Unidos, puso en marcha AgroTech Studio, un programa de aceleración de ocho semanas para emprendimientos en la intersección entre agro y clima. La idea nació al ver que “en las etapas más tempranas del ciclo del emprendimiento existe una falta de apoyo especializado que ayude a que el emprendedor empiece con el pie derecho su viaje”, dice Gajardo.
El martes 24 de marzo arrancó la primera edición, con 40 emprendedores seleccionados de un total de 86 postulantes. Las soluciones van desde reducción de emisiones de metano y liberación eficiente de nutrientes en cultivos, hasta plataformas de decisión estratégica para el sector agroalimentario. La iniciativa es impulsada por Corfo Metropolitano, Reciprocal y UC Davis Life Sciences Innovation Center, con la colaboración del Centro de Biotecnología Translacional de SOFOFA Hub y Empresas Carozzi, e incluye mentorías uno a uno, capacitaciones en terreno y acceso a una red de inversionistas, exfundadores y actores de la industria agroalimentaria, además de un puente directo con el ecosistema de innovación de UC Davis y Silicon Valley.
El programa culmina el 29 de mayo con un Demo Day ante actores del ecosistema nacional e internacional.
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