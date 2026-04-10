Fundación chilena Trabün es reconocida entre las 15 soluciones educativas más innovadoras del mundo

El programa premiado es el de aprendizaje socioemocional, que Trabün implementa en establecimientos vulnerables durante el horario escolar regular, a cargo de los propios docentes de cada colegio.

La organización finlandesa HundrED seleccionó el programa de aprendizaje socioemocional de la fundación chilena Trabün, que hoy opera en 239 colegios de 14 regiones y alcanza a más de 125 mil estudiantes.

La organización local, creada en 2015, fue seleccionada como una de las 15 soluciones educativas más innovadoras del mundo en su Spotlight on Education for Societal Change.

Desde la fundación chilena cuentan que en una primera fase debieron acreditar impacto medible, metodología de implementación y evidencia de escalabilidad. Al superar ese filtro, entraron a una segunda etapa ante el Consejo Asesor, donde las preguntas subieron de nivel: indicadores de cambio sistémico, justicia social, equidad educativa y una revisión de la estructura financiera y operativa de cada organización. En total, 68 expertos internacionales emitieron más de 1.050 revisiones. El 17 de marzo llegó la notificación oficial, y el 7 de abril se hizo el anuncio global.

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HundrED es una organización finlandesa que opera en 108 países y ha evaluado más de 876 innovaciones educativas. Su criterio es independiente y basado en evidencia de impacto real.

El programa premiado es el de aprendizaje socioemocional, que Trabün implementa en establecimientos vulnerables durante el horario escolar regular, a cargo de los propios docentes de cada colegio. A través de una metodología lúdica centrada en el vínculo, trabaja habilidades como autoconciencia emocional, empatía y toma de decisiones responsables en estudiantes, docentes, líderes educativos y familias. Está avalado por el Ministerio de Educación y está alineado a las Bases Curriculares.

La trayectoria de crecimiento ha sido acelerada: Trabün pasó de ocho establecimientos en 2020 a 13 en 2021, 85 en 2022 y 239 en 2025. Más del 60% de sus ingresos proviene del cofinanciamiento de los propios colegios.