TeDevuelvo.cl: la apuesta por abrir competencia en los seguros asociados a créditos
Creada por los socios de Prime, TeDevuelvo.cl realiza el cambio de seguros asociados a créditos y en sus primeros tres meses ya lleva más de mil clientes.
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Los socios de la corredora de seguros Prime, fundada en 2012, se dieron cuenta de que existía una norma que llevaba más de una década vigente, pero que tenía muy bajo uso: los clientes de bancos podían cambiar el seguro asociado a sus créditos y recuperar la prima no consumida. Cristian Nieto, Óscar Lobo, Mario Melo, y los hijos de éste, Benjamín y Martín Melo, identificaron ahí una oportunidad. La mayoría de las personas no sabía que podía hacerlo o no entendía cómo ejecutar el proceso. Así, en marzo de 2025 comenzaron a generar TeDevuelvo.cl como una plataforma online y lo estructuraron como un spin-off de la corredora con el objetivo de ejecutar ellos mismos el proceso que implica hacer ese cambio.
Enfocaron el desarrollo en tecnología que financiaron con los fondos generados de la misma corredora. Según relata Nieto, integrar procesos con bancos, leer pólizas, estandarizar requisitos y automatizar gestiones les habría tomado cerca de dos años en un esquema tradicional, pero con el uso de IA, lograron hacerlo en seis meses. El piloto se probó en noviembre y diciembre de 2025, y el lanzamiento comercial se concretó en enero de 2026.
La plataforma funciona así: el usuario ingresa sus datos, simula cuánto puede recuperar y firma un mandato digital a TeDevuelvo. Con eso, ellos hacen la renuncia al seguro vigente con el banco, solicitan la devolución de la prima y contratan una nueva póliza con cobertura equivalente, pero más barata, generalmente con la compañía de seguros AuguStar, de capitales estadounidenses y sin acuerdos de exclusividad con la banca chilena.
El proceso completo toma entre 15 y 20 días para que el cliente reciba su nueva póliza y la diferencia de dinero directamente en su cuenta. No tiene un costo directo para el usuario, porque la ganancia de TeDevuelvo nace de una comisión asociada al nuevo contrato del seguro. En sus primeros tres meses, con un equipo de 15 personas, la plataforma superó los mil clientes y ha devuelto más de $ 400 millones, asegura Nieto.
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