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Andrés Wood: “El éxito de La casa de los espíritus tiene que ver con que sea popular”

“Se trata de un proyecto particularmente colectivo”, enfatiza el cineasta que es uno de los directores, co-showrunner y también productor ejecutivo de la miniserie de ocho capítulos que lleva a la pantalla la exitosa novela de Isabel Allende y que se estrena el 29 de abril en Amazon Prime Video. Del trabajo en equipo con Francisca Alegría y Fernanda Urrejola, los desafíos de una producción de estas características y del propio aprendizaje, habla Andrés Wood.

Por: Por Sofía García-Huidobro- fotos: Paz Vasquez - Prime Video

Publicado: Viernes 10 de abril de 2026 a las 15:52 hrs.

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<p>Andrés Wood: “El éxito de La casa de los espíritus tiene que ver con que sea popular”</p>

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