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Juan Hurtado Vicuña, tras ganar batalla por interlocking

El empresario acaba de ganar la batalla legal tras haber sido acusado de interlocking por la FNE, con un fallo de la Corte Suprema que le dio la razón. La sentencia ocurrió justo cuatro días antes de su cumpleaños número 79 y también pocos días antes de que Consorcio Financiero haya cumplido 110 años de existencia. Este viernes renunció a la presidencia de la junta directiva de la Universidad Santo Tomás, y en los negocios está enfocado en varios proyectos, como dos nuevos desarrollos que sumarán producción de cobre y oro a Pucobre, uno en alianza con Codelco.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 21 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

Azucena González Corte Suprema fallo
<p>Juan Hurtado Vicuña</p>

Juan Hurtado Vicuña

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