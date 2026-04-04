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Así se prepara La Moneda de Kast para su primer gran pleito político en el Congreso

A ocho semanas de su primera cuenta pública, y al filo de cumplir su primer mes salpicado de apuestas arriesgadas, polémicas y un cambio obligado de guión por la crisis de combustibles, el Gobierno se apresta a lanzarse a ese foso ignoto del Congreso. La misión: lograr aprobar durante este año su abultado proyecto de ley de reconstrucción, unas 40 medidas entre rebajas tributarias, restricciones a la gratuidad y destrabes de inversión. Así es cómo se ve este laberinto desde los ventrículos de La Moneda de Kast.

Por: Sebastián Minay

Publicado: Sábado 4 de abril de 2026 a las 21:00 hrs.

Política José Antonio Kast gobierno Chile
<p>Así se prepara La Moneda de Kast para su primer gran pleito político en el Congreso</p>

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