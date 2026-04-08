IPC se dispara en marzo por alza de las bencinas y la inflación en 12 meses sube a 2,8%. El alza histórica en el precio de las bencinas, empujada por la guerra en Medio Oriente, se dejó sentir con todo en marzo: el Índice Precios al Consumidor (IPC) subió un 1% en el tercer mes del año, informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), una variación levemente más alta que lo esperado y con lo que la inflación en 12 meses avanzó a un 2,8%.

Minvu presenta medidas para reducir el precio de las viviendas. Hasta ahora sólo se conocía el objetivo que se había fijado el Ejecutivo para reactivar esta industria, el cual apuntaba a bajar el precio de las viviendas entre un 10% y un 15%, pero no se había explicado cómo lograrlo. El primer cambio apunta a cómo se mide la superficie edificada de una vivienda. Hoy, ese cálculo incluye el grosor de los muros exteriores, lo que en la práctica reduce los metros útiles. La propuesta modifica ese criterio y considera solo el espacio interior.

Cómo reaccionó el dólar a la tregua. En medio del optimismo de los mercados globales por la tregua de dos semanas en la guerra en Medio Oriente, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 897,06 lo que implica un retroceso de $ 19,60 respecto al cierre del martes. Mientras que los futuros del cobre Comex avanzaban 3,46%, a US$ 5,75 por libra.