Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Anglo American sube producción + Patria vende acciones de Watt’s + Dólar cae
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Anglo American sube levemente producción de cobre en primer trimestre. Anglo American anunció un aumento del 1% en la producción de cobre del primer trimestre, impulsado por el incremento de la producción en sus minas de Los Bronces y Collahuasi en Chile, y mantuvo sus previsiones de producción anual. Anglo, que acordó fusionarse con la canadiense Teck Resources para crear el quinto mayor productor de cobre del mundo, reiteró que se desprenderá de sus activos no esenciales, incluidas sus operaciones de carbón y su unidad de diamantes De Beers.
Fondo Pionero de Moneda Patria vende acciones de Watt's. Nuevos movimientos en la Bolsa de Santiago protagonizó "Pionero", el fondo de inversión insignia de la gestora Moneda Patria. Este lunes, el vehículo enfocado en acciones de baja y mediana capitalización bursátil, vendió al mercado parte de su posición en la compañía de la industria alimentaria Watt's. En detalle, Pionero enajenó 1.600 millones de acciones de la empresa ligada a la familia Larraín, a un valor promedio de $ 800 por papel. En total, el fondo recaudó $ 1.598 millones mediante la operación.
La incertidumbre del dólar. Mientras el mercado intenta descubrir qué tan bien o mal se habría recibido en la Casa Blanca la última oferta de paz, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 892,01 lo que implica una caída de $ 3,09 respecto al cierre del lunes. El barril de petróleo Brent superaba los US$ 110 por primera vez en tres semanas y el cobre Comex retrocedía 1,8% a US$ 5,97 la libra.
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