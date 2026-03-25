IPoM ajusta proyecciones por alza en combustibles. Tal cual se esperaba, el Banco Central se hizo eco del nuevo mapa que reconfiguró la guerra en Medio Oriente, con un fuerte aumento en el precio internacional del petróleo y en los combustibles en el mercado interno. En el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo publicado este miércoles, la entidad subió 3,2% a 4% la proyección de inflación del país hacia diciembre de 2026 para volver a la meta de 3% durante 2027, mientras que redujo la proyección de crecimiento para este año a un rango entre 1,5% y 2,5%, desde el 2% a 3% que se preveía previamente.

La "Luna de Miel" de Kast duró 11 días. De acuerdo con la última encuesta Cadem Plaza Pública, la aprobación al Presidente José Antonio Kast cayó cuatro puntos porcentuales a un 47% en el registro del 24 de marzo comparado con el 20 de marzo, mientras que la desaprobación subió 7 puntos a 49%. El último sondeo se realizó el día después de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó de los aumentos históricos en los precios de los combustibles.

El dólar atento a todo. Mientras Washington y Teherán intercambian sus pliegos de condiciones antes de poder avanzar en una solución a la guerra, el dólar cotiza a esta hora en los $ 917,73 lo que implica un alza de $ 1,93 respecto del cierre del martes. El cobre Comex subía 1,6% a US$ 5,54 la libra y el petróleo Brent bajaba 2,7% a US$ 101,7 por barril.