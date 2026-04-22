Ministro Quiroz defiende los ajustes para superar eventual pérdida fiscal por rebaja del impuesto corporativo

El titular de Hacienda aseguró que “los pequeños déficits que se producen están más que compensados por los esfuerzos fiscales que estamos haciendo”.

Este miércoles, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz llegó al Congreso con la responsabilidad de presentar el proyecto misceláneo ante una atestada sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde la iniciativa inició su tramitación. Pero antes de esa misión, la autoridad ofreció una conferencia de prensa para aclarar dudas y responder consultas de los periodistas acreditados.

Aunque arribó al Congreso con la certeza de que al proyecto emblemático del gobierno de Kast no le ocurrirá lo mismo que a su predecesor, a quien la entonces oposición le bloqueó el avance de la reforma tributaria -rechazando la idea de legislar-,. De hecho, el encuentro con la prensa se postergó de las 14:00 horas, a la que había citado la propia cartera, a las 15:30, porque Quiroz iba atrasado a Valparaíso.

Ya en el marco de la conferencia, comenzó por expresar su esperanza de que “el día de mañana sea recordado como un antes y un después, en términos de lo que es el crecimiento económico de nuestro país. Y sobre todo la generación de empleo, en términos de superar nuestra decadencia” y expresó su entusiasmo respecto de la tramitación del proyecto, cuyo proceso, a su juicio, está bien diseñado. Detalló que mientras la Comisión de Hacienda será la primaria, la iniciativa también será revisada por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, en las materias que les competen.

Aspiraciones del ministro

Y no dudó en transparentar sus aspiraciones respecto del avance de la iniciativa, explicando que quiere que esté despachada de la Cámara el 20 de mayo y que en junio esté en condiciones de ser promulgada, porque “es fundamental iniciar la segunda mitad del año con este proyecto aprobado y con el país poniéndose en marcha”.

En el contexto de que el proyecto tiene suma urgencia, para el titular de Hacienda se hizo una “buena calendarización” y destacó que junto con ello ha habido una buena coordinación y diálogo con otros sectores políticos, mencionando especialmente al Partido de la Gente (PDG) con quien se selló el acuerdo para que aporte los votos a la idea de legislar, pero también a los libertarios que no son parte -recordó- de la coalición oficialista. En referencia a ellos apuntó que les preocupan distintos temas que “vamos a ir viendo en el camino, algunos están en el proyecto, otros vienen después”.

De hecho, planteó que en los próximos días, el gobierno va a trabajar los temas relativos al acuerdo con los equipos técnicos del PDG y otros, pero

Esto porque ahora “el proyecto está bien definido, aborda los temas importantes, enfrenta el problema de nuestra competitividad tributaria, que es un problema bastante grave; y, también el problema de nuestro exceso de trabas burocráticas a la inversión”, detalló.

Un aspecto que Quiroz destacó de la iniciativa, que en pocos minutos tendría que presentar ante los diputados, es que conlleva una “compensación de baja inmediata y, sobre todo, medidas de contención de gasto futuras”; pero también medidas que permiten una mejor asignación de recursos, señaló. En este sentido, ejemplificó, va el cruce de datos que podrá hacer el Servicio de Impuestos Internos (SII) bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda.

Por otro lado, apuntó a un ajuste de gastos -que calificó como “superfluos e ineficientes”- que está en marcha y que “también contribuyen a este equilibrio, porque este mito de que toda baja de impuestos tiene que ser compensada con un alza, es un mito que supone que todo el gasto público está perfecto. Y como nosotros pensamos que hay mucho gasto público que no está prefecto, incluso hay mucho que se presta a abuso, a fraude; por ese lado, de ajuste también va el equilibrio final”, aunque aclaró que aquello “no es todo el equilibrio final, también hay medidas de contención de gasto en la iniciativa”.

“El ajuste supera largamente el déficit”

Ante el hecho de que, en el neto, hasta el año 2031, el Fisco perdería ingresos tributarios, ya que las medidas de mayor crecimiento no logran compensar la reducción de impuestos y consultado acerca de cómo conversa eso con el recorte en los ministerios (o ajuste) y su objetivo de equilibrio fiscal para llegar a un efecto cero, Quiroz se limitó a responder: “Conversa perfectamente, porque el ajuste supera largamente el déficit”.

Y reforzó queen alusión al ajuste del 3% que se está realizando en los ministerios, aunque no dio una cifra aproximada que se esté contemplando por este ítem, sólo indicó que las proyecciones completas de las cifras fiscales se conocerán cuando se conozca el decreto fiscal. Sólo mencionó que habrá un “ajuste adicional” que estiman en alrededor de US$ 1000 millones y que “es distinto para cada ministerio porque son distintas realidades”.

El estado de ánimo del ministro quedó en evidencia cuando se le consultó acerca de la exención transitoria del pago de IVA a la vivienda y si su efecto se traducirá en precios más bajos para quienes pretendan comprar una o si sólo favorecerá a la inmobiliarias y constructoras. Por lo pronto, recalcó que el beneficio sólo se extenderá por 12 meses, por lo que está bien limitado, y “después viene una baja, necesariamente, del costo y precio de las viviendas, con la reforma que se está haciendo a la ordenanza general de urbanismo y construcción; por lo tanto, por propia lógica de mercado el precio va a caer”, explicó.

Pero, después de unos segundos, añadió:aludiendo a la Dirección de Industria y Comercio creada en 1960 y dependiente del Ministerio de Economía, encarga de fiscalizar, fijar precios, recibir e investigar denuncias de los consumidores y sancionar.