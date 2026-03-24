Micco y el alza de los combustibles: “Me sorprende un poco lo drástico del ajuste. Se podría haber hecho algo más gradual”

El exsubsecretario de Hacienda cuestionó la fórmula escogida por el Gobierno de Kast para hacer frente a la situación.

Siguen las reacciones luego de que la tarde de ayer el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hiciera pública la histórica alza de los combustibles.

Hoy quien abordó el tema fue el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco, quien en conversación con radio Infinita cuestionó la fórmula del Gobierno de José Antonio Kast para hacer frente a la crisis.

“Me sorprende un poco lo drástico del ajuste, creo que se podría haber hecho algo más gradual”, partió señalando el académico de la Universidad de Chile.

Así, agregó que si bien “hay una situación de estrés fiscal, ¿qué duda cabe? Creo que el Gobierno partió bien haciendo este ajuste del 3% del gasto fiscal, es lo correcto y es lo que había que hacer, y es donde, creo yo, había que gastar capital político, que es el capital más esquivo de todos”, dijo.

Sin embargo, agregó que cuando se comenzó a hablar del Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles), se “abrió una pequeña caja de Pandora, que al final del día estamos hoy día hablando como si el problema del alza del petróleo es culpa del Gobierno, cuando no es tanto culpa del Gobierno, sino es una situación internacional, y que al final del día se podría haber paliado de alguna forma con ajustes más paulatinos del Mepco”.

Con relación a la postura del Gobierno actual de culpar a la anterior administración por las medidas, y transmitir a la ciudadanía que “no hay caja” para hacer frente a la situación, Micco planteó que “el tema de la caja es irrelevante”.

Desde su mirada, lo importante en este tema “era la capacidad que tenía el Fisco de afrontar esto, que al final del día es lo que tienes en los fondos soberanos y la capacidad de endeudamiento, que es estrecha, ¿qué duda cabe? Ahora, yo creo que sí había mecanismos”, y agregó que el Mepco “evitaba abrir tantas cajas de Pandora y empezar a hacer subsidios como a goteo”.

En esa línea, la exautoridad también cuestionó el uso de subsidios.

“Esta alza del costo de la bencina para algunos va a ser compensada con un subsidio a los taxistas. ¿Por qué no a los buses interurbanos que van a salir mañana? ¿Y por qué no el Uber? Y cuando uno empieza con estos mecanismos de compensar con subsidios focalizados sacados por una emergencia muy puntual. ¿Quién agarra más subsidio? El que tiene más poder de negociación. Entonces el Mepco había sido un mecanismo que había sido implementado, que había sido utilizado muchas veces, a mí cuando fui subsecretario nos tocó muchas veces cambiar parámetros del Mepco para suavizar o acelerar el traspaso del precio del combustible a los consumidores. Creo que era un mecanismo que funcionaba, que ha funcionado bien”, dijo.

Para Micco, el incremento anunciado ayer “pone mucha presión en el corto plazo, y esto se podría haber hecho de una forma más moderada, con el mismo mecanismo, quizás, acelerando un poco el alza, no $ 30 cada tres semanas, sino que $ 90, de tal forma de que esto hubiese sido algo más suave”, dijo.