El adiós de Pacheco en su última carta a los accionistas: “Codelco se yergue como figura clave en la cadena global de minerales críticos”
“Este directorio toma definiciones autónomas y sin interferencias externas”, destacó el presidente de la mesa directiva a cuatro años de asumir su cargo.
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Un 30 de marzo de 2022, Máximo Pacheco asumió como presidente del directorio de Codelco. Hoy, cuatro años después, se despide del cargo en su última carta dirigida a los accionistas de la estatal -en la Memoria Anual de la compañía-, desde donde saldrá en mayo próximo.
“Me he entregado con toda la dedicación, sentido del deber y energía de la que dispongo”, dice al inicio del texto al que tuvo acceso DF. Sin embargo, el exministro no se va del todo, puesto que también marca que la misiva es “mi primera carta desde la formación de Novandino (…) donde fui elegido su primer presidente del directorio”.De hecho, entre los 11 temas que estructura en la carta, el foco en el litio aparece como uno de los ejes centrales, subrayando el giro estratégico hacia dicho mineral que impulsó la estatal durante su gestión.
En ese contexto, Pacheco vincula ese avance con el rol del directorio y defiende especialmente el diseño del gobierno corporativo de la estatal, remarcando que la conducción de la cuprera “es responsabilidad de un directorio independiente y altamente profesional”. En esa línea, agrega: “Este directorio toma definiciones autónomas y sin interferencias externas”.Tras enumerar parte de los hitos definidos estos cuatro años, como la alianza con SQM, el plan conjunto Andina-Los Bronces, la compra del 10% de Quebrada Blanca, señala: “La fortaleza de este gobierno corporativo se tradujo en un hecho histórico que determinará el futuro de la compañía: tras 54 años de vida, Codelco se transformó en 2025 en una empresa de relevancia mundial, ya no sólo en la producción de cobre sino también de litio”. Según expone, Novandino produjo 233 mil toneladas de carbonato de litio equivalente el año pasado y se trata de una empresa que “robustece nuestro protagonismo en la transición energética y digital, y confirma nuestro modelo híbrido de crecimiento”.
Así, Pacheco sostiene que “estamos orgullosos de nuestra historia, pero Codelco ya no es la empresa que nació en 1971 (…). Ahora, somos un conglomerado de empresas, conformado por una veintena de asociaciones orientadas a la exploración, la producción y el tratamiento de cobre y litio. Nuestras alianzas han contribuido y seguirán contribuyendo a hacer de Codelco una empresa aún más fuerte y robusta, que se yergue como figura clave en la cadena global de minerales críticos”.
Cabe destacar que el primero de los puntos de la carta es el accidente de julio de 2025 en El Teniente, donde el economista repasa los principales cambios de diseño organizacional gatillados y subraya algo que ha dicho desde la tragedia: “Codelco no volverá a ser la misma”.
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