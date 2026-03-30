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El informe en derecho de Carlos Peña con que filial de hispana OHLA busca revertir fallo adverso en proyecto minero

El reporte del rector versa sobre el fallo arbitral que obligó a OHLI a pagar US$ 16 millones en medio de un conflicto con Syncore Montajes.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Martes 31 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Minería ESPANA Tribunal Constitucional Laura Guzmán
<p>El informe en derecho de Carlos Peña con que filial de hispana OHLA busca revertir fallo adverso en proyecto minero</p>

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