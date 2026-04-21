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El próximo CEO de Apple, John Ternus, enfrenta un momento decisivo en la IA

El reemplazante de Tim Cook deberá liderar al fabricante del iPhone en medio de un cambio de industria.

Por: Financial Times

Publicado: Martes 21 de abril de 2026 a las 09:00 hrs.

Apple iPhone IA Inteligencia Artificial
<p>Ternus asumirá como CEO de Apple en septiembre. (Foto: Bloomberg)</p>

Ternus asumirá como CEO de Apple en septiembre. (Foto: Bloomberg)

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