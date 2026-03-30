Opinión FT: Irán podría emerger de la guerra más fuerte y más peligroso
La república islámica busca instalar una suerte de peaje en el estrecho de Ormuz. Podría lograrlo.
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Por Gideon Rachman, columnista jefe de asuntos exteriores de Financial Times
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