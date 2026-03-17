Irán confirma la muerte del jefe de seguridad Ali Larijani

La información fue difundida por medios estatales, horas después de que fuese anunciado por Israel.

Los medios estatales iraníes confirmaron la muerte de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y pilar fundamental del liderazgo del país durante la guerra.

Larijani fue asesinado junto a su hijo, según un comunicado emitido el martes por el SNSC y difundido por los medios estatales. El comunicado no ofreció detalles sobre las circunstancias de su muerte.

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Según la agencia de noticias semioficial iraní Fars, Larijani murió en un ataque aéreo estadounidense-israelí mientras visitaba a su hija en las afueras orientales de Teherán. Esto fue consignado por la agencia Reuters.

El veterano político iraní Ali Larijani fue una de las figuras más poderosas de la República Islámica, artífice de su política de seguridad y asesor cercano del ayatolá Ali Jamenei hasta la muerte de este último en un ataque aéreo el mes pasado.

Comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, pasó a ser director de la cadena nacional de televisión iraní antes de ocupar el cargo de presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, antes y después de su etapa como diputado, donde fue presidente de la Cámara durante 12 años.

Su papel como la máxima figura del círculo íntimo de Ali Jamenei en Irán le otorgó responsabilidades en una amplia cartera que incluía negociaciones nucleares con Occidente, la gestión de las relaciones regionales de Teherán y la represión de los disturbios internos.

Larijani fue nombrado de nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional el año pasado, tras una guerra aérea de 12 días lanzada por Israel.

Trabajó para evitar un ataque contra Irán hasta poco antes de que comenzara la guerra.

"En mi opinión, esta cuestión tiene solución", declaró Larijani a la televisión estatal de Omán a principios de este año, refiriéndose a las conversaciones con Estados Unidos. "Si la preocupación de los estadounidenses es que Irán no avance hacia la adquisición de un arma nuclear, eso se puede abordar".

Según un comunicado del Gobierno estadounidense en el que se detallaban las sanciones contra él y otros funcionarios en respuesta a la represión, Larijani estuvo al frente de la represión.

Los grupos de derechos humanos dicen que miles de personas murieron en la represión, los peores disturbios internos en Irán desde la Revolución Islámica.