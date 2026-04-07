Dólar abre al alza sobre $ 920 mientras se acerca el plazo límite de Trump sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

El tipo de cambio chileno cayó inicialmente este lunes, tras la noticia de que Pakistán, Egipto y Turquía elaboraron una propuesta que involucra un cese al fuego de 45 días. Sin embargo, la paridad no logró consolidar esta caída, y cerró apenas a la baja.

El dólar abrió al alza este martes, en medio de la alta expectación de los mercados globales previo a que esta noche se cumpla un plazo límite fijado por Donald Trump que tendría graves consecuencias para Irán.

El dólar-peso subía $ 3,4 hasta los $ 922,9 en la apertura, mientras el dollar index se estabilizaba y los precios del cobre caían levemente. Las principales tasas de interés tendían a subir -especialmente en Europa-, y los precios del petróleo ganaban algo de terreno sobre US$ 110 por barril.

A las 20:00 (misma hora en Chile) es el plazo límite definido por Trump. De no mediar una reapertura del estrecho de Ormuz, el Presidente de Estados Unidos ha prometido atacar las plantas energéticas y los puentes de Irán, algo que constituiría un crimen de guerra, según especialistas, por sus consecuencias para la población civil. Trump ha postergado más de una vez este deadline, pero asegura que este es el plazo final.

Según Axios, EEUU lanzó ataques sobre activos militares en la isla Kharg, desde donde Irán exporta cerca del 90% de su petróleo. El bombardeo apuntó a búnkers, una estación de radares y un depósito de municiones, reportó Fox News.

El tipo de cambio chileno cayó inicialmente este lunes, tras la noticia de que Pakistán, Egipto y Turquía elaboraron una propuesta que involucra un cese al fuego de 45 días. Sin embargo, la paridad no logró consolidar esta caída, y cerró apenas a la baja.

Irán rechazó la propuesta de los mediadores y más tarde resumió en 10 puntos sus exigencias, que incluyen terminar con los ataques, así como con las sanciones. Trump dijo anoche que la propuesta iraní "no es lo suficientemente buena, pero es un paso significativo".