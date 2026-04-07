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Dólar abre al alza sobre $ 920 mientras se acerca el plazo límite de Trump sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

El tipo de cambio chileno cayó inicialmente este lunes, tras la noticia de que Pakistán, Egipto y Turquía elaboraron una propuesta que involucra un cese al fuego de 45 días. Sin embargo, la paridad no logró consolidar esta caída, y cerró apenas a la baja.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 7 de abril de 2026 a las 08:44 hrs.

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<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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