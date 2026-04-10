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Dólar cae de $890 en la apertura tras IPC de EEUU en marzo y en medio de un fuerte avance del cobre

La inflación de EEUU subió un 0,9% mensual y un 3,3% interanual, en el primer impacto del alza del petróleo por la guerra con Irán, que no fue tan severo como se estimaba.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 10 de abril de 2026 a las 08:47 hrs.

<p>El dólar era favorecido en el mercado chileno por una fuerte recuperación en el precio del cobre.</p>

El dólar era favorecido en el mercado chileno por una fuerte recuperación en el precio del cobre.

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