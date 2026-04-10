Dólar cae de $890 en la apertura tras IPC de EEUU en marzo y en medio de un fuerte avance del cobre

El dólar era favorecido en el mercado chileno por una fuerte recuperación en el precio del cobre.

La inflación de EEUU subió un 0,9% mensual y un 3,3% interanual, en el primer impacto del alza del petróleo por la guerra con Irán, que no fue tan severo como se estimaba.

El dólar bajaba de los $890 en los primeros negocios del viernes en medio de un fuerte avance en el precio del cobre y luego que en Estados Unidos se dio a conocer el IPC en marzo, que recogió el primer impacto del aumento en los precios del petróleo por la guerra con Irán y redujo aún más las probabilidades de una baja en las tasas de interés de la Fed este año.

En las primeras operaciones, el dólar cotizaba a $ 888,30, con una caída $ 5,5 desde el cierre del jueves. El dollar index perdía 0,4%, mientras que los futuros del cobre en el mercado Comex subían un 2,65%, a US$ 5,95 por libra.

Los precios del cobre alcanzaron el viernes su nivel más alto en más de tres semanas, mientras los inversionistas sopesan los indicios de una mejora de la demanda en China —el principal consumidor mundial de metales— frente a la incertidumbre sobre el frágil alto el fuego en la guerra de Irán.

Justo en la apertura del mercado cambiario chileno, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que el IPC subió 0,9% en marzo -el mayor avance mensual en casi cuatro años-, lo que aumentó el registro interanual a un 3,3%, desde el 2,4% a febrero. Se trató de un el incremento que no fue tan pronunciado como habían previsto los economistas.

"La reciente alza de la inflación, impulsada principalmente por los precios de la energía, refuerza la cautela de la Fed, mientras que la caída del petróleo tras el anuncio de una tregua temporal entre EEUU e Irán ha contribuido a moderar los temores más extremos sobre nuevas presiones inflacionarias", dijo la analista de mercados de XTB, Emanoelle Santos.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado que los precios mundiales del crudo se disparen más de un 30%, y el precio promedio nacional de la gasolina al por menor superó los US$ 4 por galón por primera vez en más de tres años.