Acciones marcan niveles récord en Wall Street a pesar del repunte del petróleo

El S&P500 y el Nasdaq se alistan para alcanzar niveles récord en la apertura. Los índices marcaron nuevos máximos en la sesión de ayer, con el S&P500 cruzando los 7.000 puntos, y esta mañana los futuros anuncian nuevas alzas apenas inicie la sesión.

El apetito por el riesgo se consolida en el mercado, con dos factores como motores de las alzas: el optimismo sobre las negociaciones entre EEUU e Irán, y las inversiones en IA.

Las acciones en Asia suben 1,12%, con avances de más de 2% en el Nikkei y el Kospi. En Europa, el Stoxx600 avanza 0,16%. Los futuros del Nasdaq lideran en EEUU con un avance de 0,33%, mientras el S&P500 sube 0,11%. Pero un repunte moderado del dólar (+0,14%) y del petróleo (1,10%) podría señalar algo de cautela en las expectativas sobre la reapertura del estrecho de Ormuz. El petróleo se estabiliza en torno a los US$96 para el barril de crudo Brent y US$92 para el WTI.

TSMC, la principal fundidora de semiconductores del mundo, es uno de los motores de las alzas esta mañana. La firma taiwanesa reportó un aumento de 58% de sus utilidades en el primer trimestre y elevó su proyección de ventas para 2026, en respuesta a la intensa demanda por semiconductores.

El reporte de TSMC sirve de combustible para nuevos avances en las acciones tecnológicas, especialmente las vinculadas al desarrollo de la IA. Intel sube 1% antes de la apertura, y Nvidia un 0,40%.

Inversionistas reciben diariamente reportes sobre multimillonarias inversiones y alianzas en la industria de IA. Uno de los casos más recientes es el de la firma de trading cuantitativo Jane Street, que firma un acuerdo con CoreWeave por US$6.000 millones para obtener servicios de IA en la nube.

Otra empresa asiática que destaca esta mañana es CATL. La mayor fabricante de baterías del mundo vio subir sus acciones un 5% en la sesión, tras reportar un alza de 49% de sus utilidades en el primer trimestre. Además, CATL anunció la creación de una minera como subsidiaria. La minera se concentrará en la búsqueda de proyectos de exploración de litio y níquel, tanto dentro como fuera de China.

El mercado, además, recibe buenas noticias de las cifras económicas. Aunque todavía se espera el impacto de la guerra en Irán en los índices, Reino Unido y China sorprenden con sus cifras previas al conflicto. La economía del Reino Unido reporta un crecimiento mensual de 0,5% en febrero, por encima del 0,1% previsto. Se trata de la mayor expansión mensual desde enero de 2024.

Algo similar ocurre en China, que reportó su mayor crecimiento trimestral desde el cierre de 2024. La economía china se expandió 1,6% entre enero y marzo respecto al trimestre anterior, y marcó una expansión anual de 5%.

En la portada de Diario Financiero se destacan las primeras 15 medidas del proyecto de “Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social” del Gobierno. El proyecto ha sido bien recibido por el sector privado, que se suma al pedido del Presidente para que el Congreso lo tramite con “urgencia”.

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