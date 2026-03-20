El precio del petróleo retrocede tras máximos y los metales repuntan pero se mantiene la incertidumbre en los mercados

Las declaraciones de Donald Trump y Benjamin Netanyahu tienen el efecto deseado por la Casa Blanca. El primer ministro israelí aseguró que no atacarán nuevamente la infraestructura energética iraní y que está en marcha la operación para apoyar a EEUU en la reapertura del estrecho de Ormuz. Por su parte, el presidente estadounidense insiste en que la guerra en Irán terminará en unos días.

El petróleo retrocede y extiende las caídas que marcó al final de la sesión de ayer. Sin embargo, el barril de crudo Brent opera en torno a los US$107 y el WTI trana en US$93,60. El resto del mercado reacciona con un dólar plano y un repunte en los metales. El oro y la plata suben 2%, el cobre y los metales industriales avanzan en torno a un 0,3%-0,4%.

Sin embargo, reportes de nuevos ataques iraníes a objetivos de infraestructura en el Golfo Pérsico mantienen a raya el apetito por el riesgo. Las acciones en Asia caen 0,33%. El Stoxx600 sube 0,44%, pero los futuros estadounidenses tienen dificultades para buscar un repunte y se encaminan a una apertura en rojo.

Analistas advierten que el mercado sigue subestimando el impacto de la guerra en Irán en la economía global del mayor shock energético desde la invasión de Rusia en Ucrania, en febrero 2022.

Qatar, segundo exportador mundial de gas natural, reportó que el ataque iraní de ayer destruyó un 17% de su capacidad de producción y que tomará entre tres y cinco años recuperarla. En respuesta, se anticipa un aumento de los precios del gas a nivel global debido a la mayor competencia por un suministro limitado.

También hay impacto en otras áreas. Aerolíneas advierten de un margen escaso para absorber el aumento de los costos de combustible y anticipan el traspaso de los mayores costos a los consumidores. En Asia, se teme que el mayor costo de la energía y la interrupción en el suministro de helium por el cierre del estrecho de Ormuz encarezcan la producción de semiconductores. Mientras, la industria agropecuaria reporta ya tensiones por la interrupción en la cadena de suministros de fertilizantes desde el Golfo Pérsico.

Los bancos centrales se hacen eco de las expectativas de mayor inflación. Sin embargo, la Fed, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra (BOE) y el Banco Central Europeo (BCE) se mostraron cautos en adelantar la necesidad de alzas de tasas. Es más, la Fed mantuvo en sus proyecciones un recorte para este año. Sin embargo, en el mercado los futuros de tasas muestran que se descarta la posibilidad de esa baja, mientras se esperan dos alzas de parte del BOE y hasta tres del BCE.

En nuestro podcast especial de esta semana abordamos las alertas en el segmento de deuda privada, con expectativas de un aumento de los impagos y de una mayor demanda de los inversionistas por el retiro de capital de los fondos. Conversamos con Ángela Lozano, portfolio manager de activos alternativos de Vinci Compass, sobre los eventos en este segmento de la industria y su rol en los portafolios.

Diario Financiero presenta una amplia cobertura de los anuncios realizados ayer por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre las próximas medidas que tomará el Gobierno.

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