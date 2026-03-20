El precio del petróleo retrocede tras máximos y los metales repuntan pero se mantiene la incertidumbre en los mercados
Los futuros estadounidenses borran un intento de repunte.
Noticias destacadas
Las declaraciones de Donald Trump y Benjamin Netanyahu tienen el efecto deseado por la Casa Blanca. El primer ministro israelí aseguró que no atacarán nuevamente la infraestructura energética iraní y que está en marcha la operación para apoyar a EEUU en la reapertura del estrecho de Ormuz. Por su parte, el presidente estadounidense insiste en que la guerra en Irán terminará en unos días.
El petróleo retrocede y extiende las caídas que marcó al final de la sesión de ayer. Sin embargo, el barril de crudo Brent opera en torno a los US$107 y el WTI trana en US$93,60. El resto del mercado reacciona con un dólar plano y un repunte en los metales. El oro y la plata suben 2%, el cobre y los metales industriales avanzan en torno a un 0,3%-0,4%.
Sin embargo, reportes de nuevos ataques iraníes a objetivos de infraestructura en el Golfo Pérsico mantienen a raya el apetito por el riesgo. Las acciones en Asia caen 0,33%. El Stoxx600 sube 0,44%, pero los futuros estadounidenses tienen dificultades para buscar un repunte y se encaminan a una apertura en rojo.
Analistas advierten que el mercado sigue subestimando el impacto de la guerra en Irán en la economía global del mayor shock energético desde la invasión de Rusia en Ucrania, en febrero 2022.
Qatar, segundo exportador mundial de gas natural, reportó que el ataque iraní de ayer destruyó un 17% de su capacidad de producción y que tomará entre tres y cinco años recuperarla. En respuesta, se anticipa un aumento de los precios del gas a nivel global debido a la mayor competencia por un suministro limitado.
También hay impacto en otras áreas. Aerolíneas advierten de un margen escaso para absorber el aumento de los costos de combustible y anticipan el traspaso de los mayores costos a los consumidores. En Asia, se teme que el mayor costo de la energía y la interrupción en el suministro de helium por el cierre del estrecho de Ormuz encarezcan la producción de semiconductores. Mientras, la industria agropecuaria reporta ya tensiones por la interrupción en la cadena de suministros de fertilizantes desde el Golfo Pérsico.
Los bancos centrales se hacen eco de las expectativas de mayor inflación. Sin embargo, la Fed, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra (BOE) y el Banco Central Europeo (BCE) se mostraron cautos en adelantar la necesidad de alzas de tasas. Es más, la Fed mantuvo en sus proyecciones un recorte para este año. Sin embargo, en el mercado los futuros de tasas muestran que se descarta la posibilidad de esa baja, mientras se esperan dos alzas de parte del BOE y hasta tres del BCE.
En nuestro podcast especial de esta semana abordamos las alertas en el segmento de deuda privada, con expectativas de un aumento de los impagos y de una mayor demanda de los inversionistas por el retiro de capital de los fondos. Conversamos con Ángela Lozano, portfolio manager de activos alternativos de Vinci Compass, sobre los eventos en este segmento de la industria y su rol en los portafolios.
Diario Financiero presenta una amplia cobertura de los anuncios realizados ayer por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre las próximas medidas que tomará el Gobierno.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- 07:00 La Eurozona publica su balanza comercial de enero.
- 16:00 Argentina reporta su PIB del cuarto trimestre con el cálculo oficial de crecimiento para todo 2025.
VIDEO
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Luis Felipe Irarrázaval, de Scotiabank: "En materia de inversión privada, están dadas las condiciones para que se crezca a dos dígitos”
Durante el Seminario Económico 2026 de DF, el ejecutivo aseguró que Chile está en un buen ciclo de reactivación en materia de inversión, pero indicó que se debe competir por atraer capital extranjero.
Industria inmobiliaria hace un llamado “urgente a la prudencia” tras caída en ventas por anuncio de suspensión del IVA
Ingevec reporta una baja de entre 30% y 40% en la comercialización. Explican que la especulación por una eventual disminución en los precios ha frenado las decisiones de compra.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete