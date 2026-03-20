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El precio del petróleo retrocede tras máximos y los metales repuntan pero se mantiene la incertidumbre en los mercados

Los futuros estadounidenses borran un intento de repunte.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 07:30 hrs.

Irán petróleo gas inflación Trump deuda Chile Jorge Quiroz
<p>El precio del petróleo retrocede tras máximos y los metales repuntan pero se mantiene la incertidumbre en los mercados</p>

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