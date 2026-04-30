La Eurozona resiente el impacto económico del estrecho de Ormuz: el petróleo Brent modera su avance tras tocar US$ 126 el barril

La descripción técnica de estanflación es una combinación de estancamiento económico, alta inflación y alto desempleo. Por ahora, el mercado laboral parece resiliente, pero en la Eurozona las otras dos condiciones se hacen presentes, a consecuencia de la guerra en Irán.

La Eurozona reportó un crecimiento menor al esperado en el primer trimestre, con una expansión de apenas 0,1% respecto a los últimos tres meses de 2025, con la economía francesa estancada (0% de crecimiento). Al mismo tiempo, la inflación sube más de lo previsto y acumula un alza de 3% a 12 meses.

Las cifras llegan cuando el petróleo alcanza su mayor nivel en cuatro años, ante expectativas de una extensión del conflicto y destrucción de infraestructura en el Golfo Pérsico. Reportes aseguran que el presidente estadounidense, Donald Trump, recibirá hoy una lista de nuevas opciones militares contra Irán.

El petróleo saltó hasta 7% y llevó el barril de crudo Brent a US$126 y el WTI a US$110. Con el paso de las horas el crudo recorta su avance, a US$116 por barril de Brent y US$107 para el WTI.

Clave es el alza en las expectativas hacia adelante. Si bien el mercado continúa apostando por una solución pronta del conflicto en Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, los contratos de petróleo a diciembre 2026 muestran que el precio esperado para entonces es un 40%-45% mayor que el que se preveía a inicios de año.

Este avance del petróleo obliga a los bancos centrales a endurecer el tono. Los bonos y acciones caen, pero todavía de forma moderada. En Asia, las acciones caen más de 1%. Pero en Europa, los inversionistas optan por esperar al Banco de Inglaterra (BOE) y al Banco Central Europeo (BCE) antes de tomar decisiones y el Stoxx600 opera con una ligera caída de 0,12%. Los futuros de Wall Street operan mixtos, por poco. El Nasdaq intenta una apertura al alza, impulsado por Alphabet y Amazon, mientras el S&P500 y el Dow Jones operan con pérdidas moderadas.

El dólar retrocede, presionado por un repunte del yen después de que dos autoridades financieras realizaran intervenciones verbales después de que el yen cruzara el nivel psicológico de los 160,45. Tras las declaraciones advirtiendo que se estaba cerca al nivel de intervención, el yen transa en 159,49.

La presión inflacionaria se refleja en los bonos. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años transa en 4,41%, muy cerca del mayor nivel registrado este año (4,43%). La tasa de los papeles a 30 años roza el 5%.

El mercado está procesando el cambio de sesgo al interior de la Reserva Federal. En su última reunión como presidente de la Fed, Jerome Powell, tuvo problemas para defender un sesgo más neutral tras anunciar la pausa en la política monetaria. Los presidentes de la Fed de Cleveland, Dallas y Minneapolis, y miembros del FOMC, rechazaron que se adopte un tono “dovish” en el comunicado, lo que indica que bien podrían votar a favor un alza de tasas en las próximas reuniones de continuar la presión inflacionaria. (Más sobre la Fed en el podcast)

Los futuros de tasas seguidos por FedWatch de la CME revelan un ajuste al alza en las expectativas de tasas. La probabilidad de que la tasa de referencia de la Fed se mantenga sin cambios hasta finales de año se sitúa ahora en el 83,6 % desde un 75% la semana pasada. Morgan Stanley posterga al próximo año los recortes de tasas esperados.

El mercado ahora está ansioso por escuchar del BOE y el BCE. Ambos bancos centrales anunciarán sus decisiones esta mañana, seguido por ruedas de prensa de sus líderes. El BOE además publicará sus primeras proyecciones económicas desde que comenzó la guerra en Irán.

También se buscará pistas sobre la salud de los consumidores y la economía estadounidense con la publicación del PIB del primer trimestre (primera estimación) y datos de gasto de los consumidores y el índice PCE.

Hasta ahora es la resiliencia de la economía estadounidense la que explica la reacción moderada en los mercados a lo que se advierte como un histórico shock petrolero.

El otro factor es la revolución de la IA. Pero no todas las empresas tecnológicas lograron convencer a los inversionistas. Alphabet se perfila como la gran ganadora del último trimestre, y sus acciones suben 6,4% antes de la apertura tras reportar ayer un fuerte crecimiento de su unidad de servicios en la nube, entre otros. Las acciones de Amazon suben 1,82%, en señal de que los inversionistas no están tan preocupados por su agresivo plan de inversiones, no tanto como en Meta. Las acciones de Meta caen más de 7% ante del inicio de la sesión, tras reportar un aumento de su capex para este año a US$145.000 millones, el doble que el año pasado.

En la región es Brasil el país que captura los titulares. En un evento histórico, el Senado rechazó el nombramiento de Jorge Messias para el Tribunal Supremo de Justicia. Es la primera vez en 132 años que el legislativo rechaza al candidato presentado por el Ejecutivo para integrarse en la Corte. Se apunta a una arremetida del bolsonarismo para aliar a fuerzas opositoras, en momentos en que Flávio Bolsonaro sube en las encuestas presidenciales. El voto del Senado como un quiebre en las alianzas que han sostenido al gobierno de Lula da Silva con algunas lecturas indicando que se marca el fin de su “tercer gobierno”.

En la portada de Diario Financiero: Nuevos directorios, focos estratégicos y riesgos externos marcan temporada de juntas 2026. Más desocupados y más informalidad destacan entre los 10 frentes que reflejan el mal momento del mercado laboral.

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