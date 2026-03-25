Mercados repuntan ante señales de negociación entre EEUU e Irán: el petróleo cae bajo los US$ 100 el barril

Los inversionistas se entusiasman ante las señales de que al menos Estados Unidos está ansioso por poner fin a la guerra en Irán. Después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que había “un acuerdo en algo así como 15 puntos”, estos fueron enviados en una propuesta formal a Irán. La agencia Associated Press reporta esta mañana que el régimen iraní ha recibido los 15 puntos mencionados. Aparentemente se basan en las demandas que Washington había presentado en las negociaciones que se llevaban a cabo antes del inicio de la Operación “Furia Épica”.

Las acciones, bonos y metales repuntan. Las acciones en Asia suben casi 2% al igual que los activos emergentes (MSCI EM). El Stoxx600 opera con un avance de más de 1%. Los futuros de los índices de Wall Street avanzan firmes a la apertura, con un repunte. El dólar retrocede y el petróleo cae bajo los US$100. El barril de crudo Brent opera en US$95 y el WTI en US$88. El cobre vuelve a superar los US$12.000 por tonelada. El cobre y la plata suben más de 3%. El bitcoin refleja el regreso del apetito por el riesgo, con un avance de 2,9% que lo lleva al rango de US$71.000.

A favor de las expectativas de un pronto fin del conflicto en Medio Oriente se suman reportes de que Turquía, Egipto y Paquistán están ejerciendo de mediadores en busca de un encuentro entre Irán y EEUU, en un tercer país, tan pronto como mañana.

Las noticias de acercamiento y posibles negociaciones llegan cuando varios países reportan medidas de emergencia para hacer frente al alza de los precios de los combustibles. Diario Financiero concentra su edición de hoy a la cobertura del impacto en Chile: El cambio en las expectativas del Banco Central, el ajuste en las proyecciones de crecimiento, la reunión de emergencia convocada por el biministro Mas con los gremios productivos, y el escenario adverso para las acciones ligadas al consumo.

Pero hay razones para la cautela. WSJ reporta que Irán ha endurecido sus condiciones para negociar con Estados Unidos. Sus demandas incluirían pagos por las reparaciones por los ataques sufridos, la libertad para desarrollar su programa de misiles, el fin de la campaña de Israel contra Hezbollah en el Líbano y la instauración de un sistema que le permita cobrar peaje por el paso a través del estrecho de Ormuz, entre otras.

También se reporta que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están en alerta y rechazan las aparentes señales de que la Casa Blanca está dispuesta a salir de la región y dejar a un Irán todavía con poder militar capaz de amenazar a sus vecinos.

Además, el fin del cese al fuego no implica que el impacto económico del cierre del estrecho de Ormuz se revertirá de inmediato. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, en una conferencia esta mañana, advirtió que el “impacto completo” todavía está por sentirse. Por ahora, afirma Lagarde, hay un riesgo a la baja para el crecimiento y al alza para la inflación. Lagarde declaró que el emisor de la Eurozona está listo para “actuar en cualquier momento” si la presión inflacionaria da señales de afectar a otras áreas además de los combustibles.

Fuera de Medio Oriente, la IA vuelve a captar la atención. ARM ve subir sus acciones más de 10% antes de la apertura, tras reportes de que comenzará a producir sus propios semiconductores en competencia con AMD o Intel.

Las acciones de software también buscan un repunte. Tras caer ayer más de 4% (iShares Tech Software Sector), el índice que sigue a estas acciones sube más de 1%. Este sector sigue golpeado por el desarrollo de nuevas aplicaciones de modelos como Claude. Las caídas en este sector aumentan el nerviosismo de los inversionistas en los instrumentos de deuda privada que han financiado a estas empresas.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: