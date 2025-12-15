Wall Street se alinea con acciones europeas para una apertura al alza, mientras en Chile los mercados se aprestan a recibir positivamente el triunfo de Kast

Chile ha escogido un nuevo presidente y con ello arranca un período de transición hacia una nueva etapa política. Los análisis hoy se concentran en las primeras acciones que deberá tomar el presidente electo, José Antonio Kast.

Las acciones chilenas y el peso deberían abrir la sesión al alza. En un análisis postelectoral, Klaus Kaempfe, gerente de inversiones de Credicorp Capital, anticipa un “rally moderado” y una luna de miel algo más firme para Kast, dada la diferencia de puntos obtenidos en la elección respecto a Jeannette Jara. Por su parte, Nathan Pincheira, economista jefe de Fynsa, prevé una apreciación del peso que permitirá que se mantengan bajo los $900 durante el próximo año.

Fuera de Chile, los mercados extienden la cautela que marcó las operaciones de la última semana. En Asia, nuevas cifras y noticias de problemas inmobiliarios en China golpean una sesión en la que además se notó una toma de utilidades desde acciones tecnológicas. Así se explica la caída de 2,7% de las acciones surcoreanas, que han sido una de las ganadoras este año. Por el contrario, las acciones europeas inician la semana con alzas moderadas, con avances especialmente entre las acciones mineras y de defensa. Los futuros de Wall Street anuncian por ahora una apertura al alza. El dólar opera con una nueva caída, dando espacio para que los metales retomen su rally.

El oro sube 1,18% (US$4.379/onza) y la plata salta un 3% para encaminarse a los US$64/onza. El cobre no se deja afectar por las cifras de China y opera con avances de 1% tanto en Londres (US$11.690/ton) como en el Comex (US$5,42/lb).

China capta los titulares en la apertura. La producción industrial se desaceleró inesperadamente en noviembre, y las ventas de retail crecieron apenas 1,3% anual, su menor expansión desde diciembre de 2022. La explicación de por qué los programas de estímulo de Beijing no logran impulsar el consumo puede encontrarse en el sector inmobiliario. La constructora Vanke, que cuenta con respaldo estatal, anunció que buscará un segundo intento de acuerdo con sus tenedores de bonos para aplazar por un año vencimientos que se cumplían hoy. El anuncio eleva el riesgo de default agravando la percepción de que la crisis del sector no ha terminado.

El que el cobre avance a pesar de estas noticias desde China revela que el precio del metal está siendo impulsado por la idea de que habrá un suministro más estrecho. Datos recopilados por Deutsche Bank muestran que los principales productores del metal han reducido sus proyecciones de producción para 2026 en unas 300.000 toneladas. “En general, vemos que el mercado presenta un claro déficit, con un suministro minero más débil en el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026», afirman los analistas del banco alemán.

Un cobre al alza en los próximos años es solo uno de los elementos en el escenario económico que espera al futuro gobierno de Kast. En la edición de Diario Financiero pueden leer además: Las cinco claves que dejó la elección; la agenda del primer día de Kast como presidente electo; Sebastián Edwards aborda las dudas en torno a los nombramientos del próximo gabinete, y el rearme en el que se embarca la izquierda.

Los titulares internacionales están dominados por el ataque terrorista contra la comunidad judía en Bondi Beach, Australia; y la condena de Jimmy Lai por una corte en Hong Kong, acusando al empresario de medios de delitos contra la seguridad nacional por su participación en el movimiento prodemocracia. Lai podría ser condenado a cadena perpetua y a inicios de año Donald Trump prometió hacer lo posible para “salvarlo”.

No ser pierdan PrimerClick Semanal en Señal DF, donde adelantamos la agenda de la semana, que estará dominada por los bancos centrales y datos en EEUU.

