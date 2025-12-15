Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Primer Click
Primer Click

Wall Street se alinea con acciones europeas para una apertura al alza, mientras en Chile los mercados se aprestan a recibir positivamente el triunfo de Kast

El cobre extiende su rally y daría aún más aliento al peso.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Lunes 15 de diciembre de 2025 a las 07:30 hrs.

Wall Street Acciones cobre dólar Chile elecciones Marcela Vélez-Plickert
<p>Wall Street se alinea con acciones europeas para una apertura al alza, mientras en Chile los mercados se aprestan a recibir positivamente el triunfo de Kast</p>

Noticias destacadas

Icono Video

VIDEO

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Gremios empresariales cierran filas con Kast y ofrecen colaboración en la futura administración
2
Mercados

Mercado espera rally acotado para el IPSA tras elecciones y proyecta dólar bajo $ 900 durante 2026
3
Economía y Política

Sebastián Edwards: "Kast tiene que nombrar un gabinete de gran peso específico y ahí hay algunas dudas"
4
DF MAS

El perfil financiero de Ana Corina Sosa: Ingeniera, MBA de Harvard e inversionista en Venture Capital
5
Empresas

Tras fusión de La Polar y AD Retail, cadena abc vende oficinas, abre 15 tiendas en localidades y reduce dotación
6
Mercados

El mundo financiero tiende la mano a Kast apostando por la inversión y la certidumbre como condiciones claves para el país
7
Empresas

Acreedores visan reorganización de Santa Martina: dueños no venden y acuerdan millonario pago a banco
8
Mercados

Dólar cae levemente en primeros negocios tras categórica victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete