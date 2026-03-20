Caso Bruma: Tribunal de Garantía fijó para el lunes la formalización de cargos y cautelares a tripulantes del pesquero Cobra
El tribunal postergó el proceso tras el ingreso de nuevos antecedentes a la causa. La defensa de la empresa Blumar reiteró hoy la ausencia de delitos, mientras los querellantes anunciaron que alistan nuevas acciones por obstrucción.
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Para este lunes fue aplazada la formalización de cargos y el anuncio de medidas cautelares en el caso que afecta a la empresa pesquera Blumar S. A. y tres de los tripulantes de su Pequero de Alta Mar (PAM) Cobra, en el marco del denominado Caso Bruma.
La decisión del titular del Juzgado de Garantía de Coronel, Jorge Henríquez, se basa en que este viernes y tras tres días de audiencia, el Ministerio Público y los abogados que representan a las familias de los siete pescadores desaparecidos tras el accidente en aguas cercanas a la isla Santa María, pidieron realizar sus alegatos en torno a antecedes presentados por la defensa durante la jornada, de los que no tenían conocimiento.
Respecto a la audiencia de este viernes, Alejandro Espinoza, abogado defensor de la compañía pesquera y de los tripulantes del Cobra, reiteró su planteamiento de que los hechos expuestos por el Ministerio Público no configuran cuasidelito de homicidio ya que la imputación omite cuál fue el error específico cometido por la tripulación. "Los hechos formalizados no son constitutivos de delito alguno. No indican cuál es la conducta negligente de los tripulantes del Cobra que permitiría atribuirles alguna responsabilidad penal", precisó el defensor.
Medidas cautelares
Junto con la formalización de cargos, el lunes el Tribunal de Garantía debiera informar las medidas cautelares para el capitán del pesquero y otros dos integrantes de la tripulación por el cargo de cuasi delito de homicidio, y eventualmente también para la persona jurídica de Blumar S.A., a la que la fiscalía acusa de deficiencias en su modelo de prevención de delito.
Para los tripulantes, el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario parcial, firma quincenal y arraigo nacional, mientras que para la empresa, pidió la designación de un supervisor para sus labores pesqueras en alta mar.
El abogado Rafael Poblete, querellante en la causa y representante de las familias de los pescadores de la lancha Bruma, reiteró su solicitud de endurecer las cautelares para los navegantes a arresto domiciliario y prohibición de “comunicarse con el resto de los tripulantes, que no están formalizados todavía, y con los ejecutivos de Blumar”.
Por su parte, Espinoza calificó como “completamente desproporcionadas las peticiones de arresto domiciliario para los tripulantes, considerando que no se ha justificado ninguna conducta culpable”.
Poblete, insistió finalmente en que “luego de la etapa de la investigación formalizada vamos a presentar una querella por obstrucción a la investigación”, dado el cambio de las versiones y agregó que “vamos a fundamentar también nuestra petición, nominativamente en contra de varias personas, sindicadas como responsables de haber obstaculizado la investigación. Y tenemos las pruebas objetivas documentales para ello, y lo vamos a hacer”, puntualizó.
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