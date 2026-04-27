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Tribunal ordena al SEA retomar evaluación de proyecto minero San Cayetano en Ovalle y retrotraer el procedimiento

La Corte de Apelaciones dejó sin efecto el rechazo del SEA y ordenó retomar la tramitación del proyecto, obligando a una nueva evaluación técnica. El proyecto de cobre considera una inversión superior a US$ 20 millones y busca ampliar su producción en la Región de Coquimbo.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 27 de abril de 2026 a las 15:30 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Minería evaluación ambiental SEA justicia Tribunal Ambiental Coquimbo
<p>Tribunal ordena al SEA retomar evaluación de proyecto minero San Cayetano en Ovalle y retrotraer el procedimiento</p>

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