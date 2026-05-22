El temprano cambio de gabinete y la escalada de la crisis de Codelco marcaron la agenda de la semana

A solo 69 días desde el inicio de su mandato, el gobierno realizó un sorpresivo cambio de gabinete que, pese a consistir en la salida de sólo dos de sus integrantes trajo consigo movimientos de mayor alcance a nivel de la estructura del Ejecutivo, cambios en el diseño estratégico y equilibrios de poder.

La renuncia de Trinidad Steinert al frente de Seguridad –tras una gestión convertida en blanco de constantes críticas- implicó la llegada de Martín Arrau, un hombre de toda la confianza del Presidente Kast y que hasta el momento encabezaba Obras Públicas. La decisión generó un primer cambio relevante en el gabinete, ya que en su reemplazo asumió Louis de Grange, titular de Transportes y Telecomunicaciones quien se convirtió en biministro.

Otro tanto ocurrió tras la decisión que puso fin al accidentado paso de Mara Sedini por la Secretaría General de Gobierno (Segegob), que ahora pasó a estar bajo la dirección del Ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Y mientras muchos ven la asunción de Alvarado a la vocería como una clara señal de empoderamiento en las decisiones políticas del gobierno –donde en las semanas pasadas se instaló un fuerte debate respecto del papel y atribuciones del Segundo Piso-, en el caso de Arrau las expectativas están puestas en la implementación de la estrategia de seguridad, en entredicho luego de que la propia Steinert reconoció la ausencia de un plan concreto.

Tras los cambios, el consejo de gabinete realizado ayer en Cerro Castillo fijó los lineamientos para lo que desde el Ejecutivo denominan como una “segunda fase” de la administración Kast.

Dupla Quiroz-Alvarado aprueba plan económico

Tras semanas de arduas negociaciones, el gobierno logró su primera victoria legislativa este miércoles en el marco de la tramitación del proyecto de reconstrucción al lograr la aprobación de la idea de legislar en la Sala de la Cámara de Diputados con una amplia mayoría -90 votos a favor, y 59 en contra- tras lo cual la iniciativa fue despachada al Senado.

Las negociaciones lideradas por los ministros Jorge Quiroz y Claudio Alvarado, lograron contener la ofensiva de la oposición para dilatar la tramitación del proyecto a través de más de mil indicaciones.

Y el triunfo del Ejecutivo también se extendió a la votación en particular, que en definitiva permitió aprobar el corazón del Plan Quiroz. Entre los puntos clave están la reducción gradual del impuesto de primera categoría empresarial de 27% a 23%, la reintegración tributaria, el crédito tributario al empleo y la extensión del beneficio de contribuciones para mayores de 65 años. A su vez, la invariabilidad tributaria por 25 años para proyectos desde los US$ 50 millones también recibió luz verde, aunque por estrecho margen y la oposición fijó reserva de constitucionalidad.

Por su parte, la Sala desechó la norma que permitía a sistemas de inteligencia artificial utilizar datos y obras sin autorización ni remuneración de sus titulares, y el artículo que eliminaba la franquicia tributaria del Sence. Además, la oposición logró aprobar una indicación para establecer la sala cuna universal.

Ahora el gobierno diseña su estrategia para la tramitación de la iniciativa en el Senado, donde se espera el ingrese el 2 de junio, un día después de la Cuenta Pública del Presidente Kast.

La frase de la semana

“Si alguien actuó mal, tendrá que responder. Si hubo negligencia, tendrá consecuencias. Y si hubo ilegalidades, será la justicia la que deberá actuar”. Daniel Mas, biministro de Economía y Minería sobre las denuncias a la gestión de Codelco.

Codelco "fuera de control"

La revelación de incumplimientos en el reporte de producción que llevaron a sobreestimar el balance al cierre de 2025 –con cerca de 20 mil toneladas que no cumplían con las especificaciones para ser incorporadas a diciembre, de acuerdo a los resultados preliminares de una auditoría interna a los que tuvo acceso Señal DF- desataron un duro cuestionamiento a la gestión de Codelco encabezada por Máximo Pacheco.

Luego que la auditoría estableciera“desviaciones en la aplicación de normas internas asociadas al reconocimiento de producción, en 20 mil tmf contenidas en óxidos de División Chuquicamata y 6.875 tmf contenidas en arsenito de calcio de División Ministro Hales, equivalentes al 2% de la producción informada para el año”, las consecuencias fueron inmediatas.

Tras casi seis horas de sesión, el directorio de Codelco informó el despido del gerente de Presupuesto y Control de Gestión César Márquez. La mesa también determinó amonestar a otros seis ejecutivos vinculados con la sobreestimación de producción e hizo ver la responsabilidad en este episodio del exvicepresidente de operaciones de la corporación, Mauricio Barraza, quien dejó la estatal en febrero pasado por ocultar información a Sernageomin relativa a El Teniente, donde hubo un fatal accidente en julio de 2025. Además, el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) presentó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar la eventual existencia de hechos que pudieran revestir carácter de delito.

La magnitud de las revelaciones llevaron al biministro Daniel Mas a afirmar que la cuprífera estatal “está fuera de control”, aseverando que “tenemos el deber de recuperar la transparencia y decirles la verdad a los chilenos. Ese es el mandato a los nuevos directores”. A su vez, en el Congreso se aceleraron las gestiones para instalar una comisión investigadora, contexto en el cual diputados denunciaron que las cifras se habrían “inflado” para pagar bonos a ejecutivos y a trabajadores. Pero no sólo las anomalías en el cálculo de la producción de 2025 preocupan al CACE: esta semana informó la contratación de KPMG para investigar denuncias por presuntos “ascensos irregulares” de dirigentes sindicales.

Cochilco anticipa caída de producción en Chile

Señales mixtas están marcando el desempeño del cobre. Esta semana el precio llegó a su nivel más alto de la historia, luego que este martes, el precio spot del metal rojo subió 1,43% y alcanzó los US$ 6,29 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, superando el récord del 29 de enero, (US$ 6,27). Con ello, el promedio anual escaló a US$ 5,84 la libra impulsado por señales de mayor demanda, aún frente a la incertidumbre provocada por la crisis en Medio Oriente en los mercados, y restricciones productivas globales. Y si bien la cotización bajó en los días siguientes presionada por el lento avance de las conversaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo de paz, el metal acumula un alza de 9% en lo que va del año.

Pero mientras el metal se transaba en máximos históricos, la producción en Chile anotó su peor marzo desde 2017, tras totalizar 431.200 toneladas entre las principales faenas del país. Según Cochilco, la cifra representó una caída de 9% respecto del mismo mes de 2025, cuando se produjeron 474 mil toneladas.

Luz de esperanza para Collahuasi

Tras el duro revés sufrido por la minera Collahuasi ante la decisión del Segundo Tribunal Ambiental de revocar la RCA de su proyecto estrella "Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva" –con una inversión por US$ 3.200 millones para asegurar la continuidad operacional por 20 años- y retrotraer parcialmente su proceso de evaluación, la empresa controlada por Anglo American y Glencore, recibió una buena noticia.

Esta semana, la instancia aclaró su fallo permitiendo la continuidad parcial del proyecto en las zonas que no fueron cuestionadas por el tribunal, puntualizando que esas faenas mineras pueden seguir realizándose “bajo riesgo” del titular, tras lo cual la compañía descartó que su producción se vea afectada.

El contratiempo sufrido por la quinta mayor mina de cobre del mundo encendió las alertas de la industria, y sus principales gremios alertaron que "envía una señal preocupante para el clima de inversión en Chile".

PIB cae a marzo

La publicación de las Cuentas Nacionales por el Banco Central confirmaron la magnitud del retroceso sufrido por la economía chilena en el inicio de 2026: el PIB acusó una caída de 0,5% en el primer trimestre pasado frente al mismo lapso de 2025, balance que arrojó un descenso más acentuado que el 0,3% sugerido por los resultados del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec).

Tras la cifra, en el mercado imperó una reducción en las proyecciones de crecimiento para el resto del ejercicio 2026: no se alcanzaría el 2%.

Asume el nuevo timonel de la Fed

“Quiero que Kevin sea totalmente independiente. Que haga lo suyo y que haga un gran trabajo”, dijo este viernes el mandatario de EEUU Donald Trump, durante la ceremonia de investidura de Kevin Warsh nuevo presidente de la Reserva Federal.

Así se concretó un hito largamente esperado por administración estadounidense, tras la conflictiva relación con su saliente líder, Jerome Powell, que fue duramente criticado durante el último año por Trump por no recortar las tasas de interés con la suficiente rapidez.

Warsh –quien ha prometido impulsar un "cambio de régimen" en la institución- asume el cargo en un momento de gran tensión para la primera economía mundial, con presiones inflacionarias se han intensificado en los últimos meses, impulsadas por el impacto de la guerra en el Medio Oriente.

0,5 % cayó el PIB en el primer trimestre de este año.

Exigencias del Central

En un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica internacional -en el cual “los riesgos para la estabilidad financiera global se mantienen elevados”-, el Banco Central elevó el Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) a la banca desde el actual 0,5% a su nivel neutral de 1% de los activos ponderados por riesgo (APR), en un plazo de 24 meses, medida adoptada por unanimidad del Consejo tras su primera Reunión de Política Financiera (RPF) de 2026.

Entre los principales focos de preocupación que llevaron a reforzar el “colchón” de capital de la banca chilena, el organismo apuntó a “la posible intensificación de la guerra en Medio Oriente o los efectos que pueda tener sobre la inflación y el crecimiento mundial. Esto se suma a otras tensiones geopolíticas e institucionales que continúan presentes”.

Las dudas sobre el Puerto San Antonio

La revelación de opiniones de ministro de Transporte Louis de Grange que apuntarían a que el megaproyecto del Puerto Exterior de San Antonio no estaría entre las principales prioridades del actual gobierno –en una reunión privada con exautoridades y representantes de la industria- encendió las alertas respecto del destino de la mayor iniciativa en curso en este sector.

La razón sería la restricción financiera que enfrenta el Estado, ya que dentro de una inversión global cercana a US$ 4.450 millones, unos US$ 1.950 millones vendrán por parte de la Empresa Portuaria San Antonio, y otros US$ 2.500 millones del sector privado. Por ello, la estrategia se orientaría a otras iniciativas como el desarrollo y ampliación del Puerto de Valparaíso. Y pese a que desde el Ejecutivo señalaron que el plan para San Antonio "no ha sido descartado y la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Valparaíso votará el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto este martes 26 de mayo, las versiones sobre la visión del ministro generaron un amplio debate entre exministros y expertos.

Falabella lidera retail financiero

En un balance general del inicio de este año donde el negocio financiero ligado al retail anotó resultados mixtos, Banco Falabella se consolidó como el actor con mejor desempeño del sector durante el primer trimestre, al transformarse en el único retailer financiero que logró aumentar sus utilidades frente al mismo período del año anterior: elevó en 18% sus ganancias a más de $ 64.600 millones en la comparación interanual, e incorporó 770 mil nuevas cuentas y tarjetas, con un alza de 8%.

A su vez, el resto de la industria evidenció resultados dispares: mientras Cencosud Scotiabank mostró una importante reducción de pérdidas, Banco Ripley reportó una caída de 34% en sus ganancias.

Grupo Angelini refuerza control de AntarChile

Una señal directa al mercado lanzó este lunes el grupo Angelini sobre su holding, AntarChile. Inversiones Angelini y Compañía Limitada, sociedad ligada al controlador del conglomerado, instruyó un poder comprador por hasta 22.703.958 acciones de AntarChile, equivalente a un 5% de la propiedad, a un precio de $ 10 mil por papel.

La reacción del mercado fue inmediata, y al cierre de la bolsa, la acción de AntarChile subió 15,8%, hasta los $ 8.801 por papel.

Partió Ronald Bown

Otro histórico empresario y dirigente gremial partió esta semana. A los 80 años falleció este jueves Ronald Bown Fernández, quien fue por más de tres décadas el presidente del sector frutícola exportador y determinante en el desarrollo la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex, actual Frutas de Chile) desde 1986 y donde ejerció como presidente desde 1990, cargo que ocupó por 35 años hasta su jubilación en 2022. Durante ese periodo, nuestro país se consolidó como uno de las grandes potencias del sector a nivel mundial.