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Gaby Hernández: “No soy un ejemplo de fortaleza física, pero sí de fuerza interior”

A sus 87 años la actriz sigue brillando en el escenario. Acaba de estrenar Becky Shaw a pesar de sufrir un accidente durante los últimos ensayos, y se mantiene plenamente vigente con Viejas de mierda y Molly Bloom. Siempre radiante, habla con pasión de su oficio y dice que le encanta haberse convertido en ícono de longevidad.

Por: Por Sofía García-Huidobro Retrato Tamara Silva

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 18:05 hrs.

Cultura teatro entretencion
<p>Gaby Hernández: a sus 87 años estrena Becky Shaw y repasa su carrera en teatro. </p>

Gaby Hernández: a sus 87 años estrena Becky Shaw y repasa su carrera en teatro.

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