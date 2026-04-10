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Claudio Muñoz asume presidencia de Rosen

De este modo, el directorio de Rosen quedó integrado por Muñoz y las tres hijas de José Rosenberg -Verónica, Gloria y Rebeca-; Luis Gallardo, el abogado Pablo Guerrero y Rafael Zamora.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 10 de abril de 2026 a las 09:29 hrs.

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<p>Claudio Muñoz asume presidencia de Rosen</p>

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