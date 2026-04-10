Claudio Muñoz asume presidencia de Rosen

De este modo, el directorio de Rosen quedó integrado por Muñoz y las tres hijas de José Rosenberg -Verónica, Gloria y Rebeca-; Luis Gallardo, el abogado Pablo Guerrero y Rafael Zamora.

Un recambio se produjo en el directorio de Rosen, la firma fundada por el empresario José Rosenberg, fallecido hace dos semanas: la mesa directiva de esta compañía que estaba liderada por el abogado Octavio Bofill en la presidencia, quedó presidida por Claudio Muñoz. El ex presidente de Telefónica Chile ya era parte de la mesa directiva de Rosen y además se había integrado al directorio y presidencia del family office Lemu Lafquen, de la rama de José Rosenberg.

De este modo, el directorio de Rosen quedó integrado por Muñoz y las tres hijas de José Rosenberg -Verónica, Gloria y Rebeca-; Luis Gallardo, el abogado Pablo Guerrero y Rafael Zamora.

Este movimiento se produjo el 29 de diciembre pasado, antes de que falleciera el fundador de la compañía, José Rosenberg, hace dos semanas. Y se dio como un recambio natural, tras un ciclo. “Son procesos normales de las compañías. Octavio nos acompañó presidiendo la mesa por más de 15 años y fue un gran aporte”, dice una fuente que conoce del cambio.