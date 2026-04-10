10 minutos infernales en el Líbano

Primero se oyó el ruido de cristales rompiéndose. Después, la explosión. Aturdido y con los oídos ensordecidos, Wahhad salió al garaje exterior de su edificio, situado en un barrio residencial del centro de Beirut, normalmente tranquilo. Cuatro personas yacían contra la pared de su recinto, lanzadas por los aires desde el edificio contiguo, a sólo 10 metros de donde Wahhad dormía por las noches.



Una de ellas estaba viva, pero gravemente herida, según contó; al día siguiente, su sangre aún salpicaba la pared. Wahhad la bajó con una escalera y le atendió las heridas sobre un montón de escombros, acero retorcido y juguetes infantiles.



“Al principio, no entendía por qué los paramédicos tardaban tanto en llegar”, dijo Wahhad, que se negó a dar su apellido. “Pensábamos que sólo éramos nosotros, pero pronto nos dimos cuenta de que todo Beirut estaba en llamas, todo el Líbano”.





El edificio de Wahhad, en el barrio de Manara, junto al paseo marítimo de Beirut, fue alcanzado poco después de las 14:00 horas del miércoles. Israel afirma que atacó 100 objetivos en Beirut, el valle de la Bekaa y el sur del Líbano en menos de 10 minutos, lo que supone una de las campañas de bombardeos más mortíferas de la historia de un país devastado por décadas de guerra y destrucción. Con ello, Israel mató al menos a 303 personas e hirió a más de 1.150 el miércoles, según el Ministerio de Sanidad del Líbano.



Se esperaba que el número de víctimas mortales aumentara: el jueves por la tarde, equipos de rescate con el rostro pálido y las manos ensangrentadas seguían sacando cadáveres de entre los escombros en varios puntos de Beirut. Se trataba de una cifra superior al número de personas fallecidas en la explosión del puerto de Beirut de 2020.



Los atentados, casi simultáneos, se produjeron en más de 50 lugares de todo el país, según un recuento basado en los boletines informativos estatales, desde los barrios del centro de Beirut que se habían librado hasta una localidad de montaña que acogía a los desplazados.



El ataque se produjo tras la confusión en el Líbano sobre si el alto el fuego acordado entre EEUU e Irán la noche anterior se extendía a ese país. Mientras que Pakistán e Irán afirmaban que el Líbano formaba parte del acuerdo, Israel y EEUU negaban que fuera así. Algunos libaneses desplazados comenzaron a regresar a sus hogares, creyendo que la guerra había terminado.



Israel ha denominado al ataque del miércoles “Operación Oscuridad Eterna” y ha afirmado que golpeó “centros de mando y control” de Hezbolá, matando a más de 200 “terroristas”, una descripción que no tenía mucho sentido para muchas de las personas que vivían en los edificios de apartamentos que fueron alcanzados.





Aunque varios residentes señalaron que conocían a algunos de sus vecinos “desde hacía décadas” y no veían indicios de que hubiera combatientes de Hezbolá, también reconocieron en voz baja que los ataques les hacían dudar de sí mismos. “Es imposible saber con certeza quién vive dónde”, dijo una persona, “sobre todo desde que empezaron a llegar los desplazados”.



En Beirut, el FT observó varios edificios de mediana altura en barrios residenciales y comerciales densamente poblados, donde decenas de apartamentos habían quedado reducidos a escombros o habían sido volados por los aires.



Más allá de la capital, los ataques también alcanzaron un cortejo fúnebre, dos centros de distribución de ayuda a los desplazados, un hospital y a madres que daban un paseo vespertino con sus bebés envueltos en cochecitos, según informan medios locales.



Israel afirmó que el miércoles había matado a Ali Yusuf Harshi, secretario personal y sobrino del líder de Hezbolá, Naim Qassem. Entre los fallecidos también se encontraban decenas de niños, un poeta, un defensor de las víctimas de la explosión de Beirut de 2020, dos periodistas y cuatro soldados del Ejército libanés. El Ministerio de Sanidad indicó que 110 de los fallecidos eran niños, mujeres y personas mayores.



Los residentes de Beirut deambulaban desconcertados, atónitos y en silencio ante la inesperada violencia del ataque, tratando de sofocar el pánico creciente ante la sensación de que ningún lugar era seguro.

Algunas personas intentaban seguir con su rutina diaria: los pescadores estaban en el muelle, aprovechando el tiempo de una belleza inquietante, mientras que los taxistas intentaban desesperadamente conseguir clientes en medio de la escasez de gente en las calles, debido al estado de ánimo general del país.





Y luego estaban aquellos que deambulaban entre los escenarios de los ataques, tratando de encontrarle sentido a la agresión. Observaban a los trabajadores de defensa civil que intentaban localizar a personas desaparecidas en el barrio de Tallet al-Khayyat, en el centro de Beirut, donde un ataque israelí había dejado un cráter enorme y dañado varios edificios.



“Si no hubiera estado en la universidad, probablemente estaría muerto”, dijo Mohammad Diab, un estudiante de contabilidad de 24 años, mientras observaba a los residentes del edificio de al lado tirar con cubos desde sus balcones los cristales rotos y los escombros de la explosión.



“Ya no existe la ‘seguridad’. ¿Cómo podemos estar a salvo?”, dijo Diab. “Está claro que fue un mensaje de Israel de que nos atacarán cuando quieran y como quieran”.



Esta semana, el ejército israelí comenzó a difundir el mensaje de que Hezbolá había empezado a “retirarse” de los barrios tradicionalmente chiítas, dispersándose por zonas mixtas de todo el Líbano y en Beirut.

Más de 1,2 millones de personas se han visto desplazadas por la guerra, entre ellas muchos chiitas. A menudo se les tacha de partidarios de Hezbolá, que el mes pasado volvió a sumir al país en la guerra al lanzar cohetes contra Israel en solidaridad con Irán.



Las tensiones llevan semanas en ebullición en el Líbano, un país con un delicado equilibrio social y un historial de guerras sectarias. En cada lugar bombardeado en Beirut y sus alrededores, circularon inmediatamente rumores sobre si algún combatiente de Hezbolá o su familia se había mudado allí recientemente.



“Israel está sentando las bases para una guerra civil. Intentan doblegarnos haciéndonos dudar unos de otros”, afirmó Abdo Khalil, que sobrevivió a un ataque en el barrio de Ain al-Mreisseh, en Beirut. Un funcionario israelí afirmó que Hezbolá se había estado trasladando a nuevas zonas en las que no había estado antes. “Pensaban que las (Fuerzas de Defensa de Israel) no los atacarían allí”, dijo el funcionario, añadiendo que Israel aprovechó una “gran oportunidad operativa y el momento oportuno”.



Hezbolá había suspendido los disparos el miércoles, antes del ataque, mientras esperaba a ver si se obligaría a Israel a respetar el alto el fuego del que sus patrocinadores en Teherán insistían en que formaba parte. Una vez que quedó claro que no lo harían, Hezbolá lanzó varias docenas de proyectiles a través de la frontera hacia Israel, lo que desató la alarma en todo el Líbano ante la inminencia de un ataque de represalia.



El sur del Líbano fue azotado por ataques aéreos el jueves. Al caer la tarde, el ejército israelí afirmó que estaba atacando las bases de lanzamiento de Hezbolá en todo el país. Sin embargo, la inquietante calma en Beirut se había mantenido, a pesar de la orden de evacuación del sur de la ciudad. El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el jueves que Israel estaba “reduciendo” sus operaciones en el Líbano.



Los líderes del país declararon un día de luto nacional, pero hubo pocos funerales, ya que continuaba la lenta labor de identificación de los fallecidos. Las ambulancias seguían llegando a los hospitales de Beirut, aunque el sonido de las sirenas ya se había desvanecido hacía tiempo. En su lugar, llevaban cadáveres -a veces sólo restos mortales- a los depósitos de la morgue.