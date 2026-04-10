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SAAM aprueba fuertes inversiones + Pesimista mirada de analistas sobre IPC e inflación + Dólar plano
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SAAM aprueba dividendo de las ganancias y anuncia millonarias inversiones. De todo pasó en la junta de accionistas de SAAM, la firma marítima ligada al grupo Luksic: la compañía aprobó un dividendo del 100% de las ganancias, anunció un ambicioso plan de inversiones y ratificó el directorio, presidido por Óscar Hasbún. Partiendo, en la asamblea de socios, la empresa presentó los principales resultados de 2025, entre los que destacan ingresos consolidados por US$ 632 millones, un Ebitda de US$ 217 millones y una utilidad de US$ 80,4 millones, los mejores resultados de su historia en operaciones continuadas.
Analistas estiman alza del IPC de abril y aplican un fuerte ajuste en perspectiva de inflación. En la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central, dada a conocer este viernes, los consultados aumentaron en 1,3 puntos porcentuales -en relación al sondeo de marzo- su perspectiva para el cierre del IPC a diciembre de este año, para situarse en 4,3%. Y un alto IPC para el actual mes de abril, que es cuando se reflejaría con mayor fuerza el impacto del mayor costo de los combustibles, con una variación mensual de 1,4%.
Cómo cierra el dólar la semana. Luego que en Estados Unidos se dio a conocer el IPC en marzo, que recogió el primer impacto del aumento en los precios del petróleo por la guerra con Irán, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 892,90 lo que implica una caída de $ 0,56 respecto al cierre del jueves. Y los futuros del cobre en el mercado Comex subían un 1,93%, a US$ 5,87 por libra.
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