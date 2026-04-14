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Viabilizan mayor proyecto inmobiliario del país + Prioridades estratégicas de Scotiabank Chile + Dólar cae
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Comité de Ministros viabiliza el mayor proyecto inmobiliario del país. La segunda sesión del Comité de Ministros bajo el Gobierno de José Antonio Kast viabilizó el mayor proyecto inmobiliario de la historia del país, Maratué, en Puchuncaví. La instancia -en sesión realizada el 13 de abril- ratificó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso en octubre de 2024 y rechazó las reclamaciones presentadas contra el proyecto.
Las cinco prioridades estratégicas que definió Scotiabank para su operación en Chile. En el marco de su junta ordinaria de accionistas, Scotiabank Chile definió cinco prioridades estratégicas: continuar impulsando el crecimiento de los core deposits y mejorar su participación de mercado; seguir avanzando en eficiencia operativa con disciplina en gastos y mayor apoyo de soluciones digitales; fortalecer el desarrollo de talento y la colaboración; reforzar la cultura de control y administración de riesgos; y profundizar la principalidad, poniendo al cliente en el centro de las decisiones y de la propuesta de valor.
Vaivenes del dólar. Mientras los inversionistas esperan un avance diplomático en Oriente Medio, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 887,04 lo que implica una caída de $ 6,10 respecto al cierre del lunes. Los futuros del cobre Comex, en tanto, aceleraban su avance para ganar 1,52%, a US$ 6,14 por libra.
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