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La oposición cumplió su amenaza y presentó reservas de constitucionalidad al proyecto misceláneo

Mientras, la iniciativa pasará por tres comisiones, Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Miércoles 22 de abril de 2026 a las 14:30 hrs.

Cámara de Diputados gobierno Oposición Proyecto de ley reforma tributaria Claudia Rivas
<p>La oposición cumplió su amenaza y presentó reservas de constitucionalidad al proyecto misceláneo</p>

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