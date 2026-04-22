La oposición cumplió su amenaza y presentó reservas de constitucionalidad al proyecto misceláneo

Finalmente, el Ejecutivo ingresó este miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto de reactivación económica, luego que abrochara los votos del PDG para avanzar en la idea de legislar. Sin embargo, ese no era el fin de los tropiezos para el gobierno, ya que la oposición estaba preparada para ejercer sus facultades fiscalizadoras, lo que eventualmente podría desacelerar la tramitación de la iniciativa, que ingresó con urgencia suma, lo que implica que cada cámara debería tomarse 15 días para despachar la propuesta.

Como primer paso, el oficialismo pretendía evitar demoras en la tramitación, asegurando que el proyecto sólo fuera analizado por la Comisión de Hacienda de la Cámara, para hacer el intento se prestó el diputado exPDG Cristián Contreras, quien luego que se dio cuenta del ingreso de la iniciativa, pidió la palabra para solicitar a la mesa que sólo se radicara en la citada comisión, haciendo caso omiso de la propuesta de la mesa que sugería que el proyecto fuera estudiado por Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo. Como no se dio la unanimidad para ello, se votó y la propuesta del legislador fue rechazada.

De este modo, se impuso la idea de la mesa y la iniciativa pasará por las comisiones ya citadas por contener artículos que atañen a esos temas. Algo a lo que ya se había resignado parte del oficialismo, dado que era un anhelo transversal de la oposición y podría contribuir a calmar los ánimos del sector.

La jugada de la oposición

Cerrado ese capítulo, distintos representantes de la oposición comenzaron a solicitar la palabra para desplegar su siguiente jugada: la reserva de constitucionalidad. Fueron los diputados Patricio Pinilla (DC), Matías Fernández (FA), Luis Cuello (PC), Jorge Brito (FA) y Daniel Manouchehri (PS) quienes la anunciaron, por distintos aspectos del proyecto. Salvo el PPD que no está del todo decidido a hacerlo, como había plantea el jefe de la bancada a DF, Raúl Soto.

Pinilla la invocó para todo el proyecto, en términos generales; Fernández y Cuello, debido a que según adujeron habría ministros que se verían favorecidos con algunas medidas que aborda la iniciativa y por la exención del pago de contribuciones de la primera vivienda a los mayores de 65 años; Brito también lo hizo a raíz de la inequidad territorial que, a su juicio, generaría; y, Manouchehri por la invariabilidad tributaria.

Este es el escenario que recibe el inicio de la tramitación del proyecto emblemático del gobierno y de cuyo éxito, según algunas de sus propias autoridades, dependería el éxito de la administración Kast.

Así las cosas, la Comisión de Hacienda está citada para las 16:00 horas, cuando el titular de la cartera Jorge Quiroz expondrá los contenidos del proyecto y está por verse cuáles serán los pasos a seguir, como por ejemplo si se decide convocar a la instancia durante la semana distrital, que se inicia el lunes 27 de abril, para cumplir con la suma urgencia decretada por el Ejecutivo para la medida.