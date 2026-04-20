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Proyecto misceláneo: el Ejecutivo estaría a horas de sellar acuerdo con el PDG en cita con Hacienda

Mientras, RN se reunió con representantes de las PYME y presiona para que se mantenga el 12,5% para este sector de la economía.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 20 de abril de 2026 a las 18:25 hrs.

Cámara de Diputados gobierno Ministros PDG RN Proyecto de ley reforma tributaria Claudia Rivas
<p>Proyecto misceláneo: el Ejecutivo estaría a horas de sellar acuerdo con el PDG en cita con Hacienda</p>

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