Proyecto misceláneo: el Ejecutivo estaría a horas de sellar acuerdo con el PDG en cita con Hacienda

Mientras, RN se reunió con representantes de las PYME y presiona para que se mantenga el 12,5% para este sector de la economía.

En medio de las tensiones de las últimas semanas, este lunes comenzó a mejorar bastante el clima para el gobierno, ad portas del ingreso del proyecto de reactivación económica a la Cámara de Diputados. De hecho, la reunión entre el ministro de la Segpres, José García Ruminot, y la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), que buscaba mejorar la percepción de la colectividad respecto a la iniciativa del Ejecutivo, aparentemente tuvo éxito y habría encontrado apertura en los legisladores.

Desde el punto de vista del Ejecutivo, los parlamentarios habrían comprendido en todo su alcance su propuesta de FUT, pues en la cita el ministro se tomó el tiempo para hacer una muy buena explicación. Desde el PDG percibieron también una buena disposición del gobierno a escuchar y quedaron a la espera de una respuesta a sus peticiones públicas.

Pasado poco tiempo tras la cita, el ministro García Ruminot contactó a la bancada para invitar a sus 13 representantes a una cita telemática con Hacienda, a las 20:00 horas de este mismo martes. En la ocasión se analizarían algunas de las medidas que el PDG estiman van en beneficio de la clase media, como es la rebaja del IVA a los medicamentos y a los pañales, entre otras.

El jefe de la bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, se mostró esperanzado de que el gobierno acepte algunas de las iniciativas que más les interesa promover como partido.

RN presiona por las PYME

Mientras tanto, los diputados de Renovación Nacional se reunieron con representantes de las PYME que no están conformes con las medidas que el proyecto de reactivación económica contempla para este sector, por lo que en la cita se abordaron sus preocupaciones. En ella, los parlamentarios reafirmaron el compromiso del partido con el emprendimiento, la generación de empleo y el fortalecimiento de la clase media.

En representación de la coordinadora de PYME, Víctor Urbina se mostró satisfecho con la reunión, donde reiteró la principal demanda del sector, que se refiere a la mantención del 12,5% permanente para este sector de la economía. Y añadió: “Creemos que, financieramente, no complica mucho la caja fiscal; pero, de todas maneras, es un alivio muy importante para la pequeña y mediana empresa de aquí a largo plazo”.

Por su parte, el jefe de la bancada, diputado Diego Schalper, señaló que “para Renovación Nacional es central interpretar al mundo de los pequeños y medianos emprendedores, al mundo de la empresa que da empleo; y, especialmente, a los sectores de clase media y los sectores vulnerables”.

La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón -quien también es parte de la bancada de RN-, se explayó en que las PYME están pidiendo la estabilidad y certeza que necesitan y que “se cumpla una promesa que les hizo el Presidente y el ministro, de que se iba a mantener el 12,5% y que no iba a aumentar en unos años más".

En esa línea, expresó su interés de que el gobierno se haga cargo del compromiso asumido con las pequeñas y medianas empresas.