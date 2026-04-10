“Parámetro alfa”: la carta con la que Hacienda podría contener el alza de los combustibles que se prevé para la próxima semana

La variable dentro del Mepco podría ayudar a suavizar el aumento, en medio de la volatilidad del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

En la antesala de una nueva actualización en los precios de los combustibles el próximo miércoles 15 de abril, en el Ministerio de Hacienda aún quedan cartas por jugar, en cuanto a los esfuerzos hechos para suavizar los incrementos en el costo de los combustibles de uso vehicular.

Ese “as bajo la manga” sería el parámetro alfa en la fórmula que define al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), el cual funciona como una suerte de regulador en las bandas expresadas en los precios de referencia inferior, intermedio y superior.

En concreto, el parámetro alfa, en su función de regulador de las bandas de precios, establece qué tanto se aleja o acerca el precio base del límite de estas, determinando de este modo el nivel de subsidio o recaudación del Mepco.

Y es justamente ese el único parámetro que se puede modificar semana a semana, aprovechando oportunidades cuando el precio internacional de los barriles de crudo son favorables, para suavizar el monto de subsidio a cubrir con el mecanismo estabilizador, estrategia que podría ser utilizada por Hacienda, para ubicar el precio -alza incluida- dentro de la banda.

Esto, en el contexto que la tregua entre Estados Unidos e Irán permitió que el precio del petróleo, tanto WTI como Brent, cerraran esta semana en valores por debajo de US$ 100 por barril.

En palabras del economista de Hermann Consultores, Jorge Hermann, “el precio de la gasolina subirá $ 35 (la próxima semana) y el gobierno, para asegurarse de que el Mepco se ubique dentro de la banda de precios, modificó el parámetro alfa desde 66% a 34%, para ponderar más el precio futuro”.

Todo ello considerando que el mercado del petróleo pasa por ventanas de alta volatilidad, a lo que Hermann suma la "fragilidad del acuerdo de cese del Fuego entre EEUU e Irán, en vista de los ataques al Líbano por parte de Israel”.

Asimismo, según explicó el economista, en caso de que el acuerdo perdure, “implica una baja del petróleo y dólar con lo que se puede proyectar una caída de los combustibles recién el 7 de mayo, lo que podría llevar a una inflación negativa en ese mes”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Así también lo explica el economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz, quien a pesar del buen momento que experimentó el petróleo luego del acuerdo de tregua entre Estados Unidos e Irán, adelantó que los precios del petróleo “deberían seguir incrementándose para la semana que aplica el 16 de abril”.

Además, profundizó en la incidencia que tiene el parámetro alfa en la ecuación, el cual termina siendo “un peso ponderado entre el precio histórico del Brent y el precio de los futuros, por lo tanto, en la medida que tengamos un alfa, eventualmente más alto, más bajo, va a tener una incidencia”.

En esa línea, ahondó en el futuro de los precios, el que estará incidido por el parámetro alfa, en la medida que “la gasolina de 93 y 97 convergerá a 50 (en parámetro alfa) para la semana del 16 de abril, de tal forma que eso permitiese darle, en últimas, eliminar la incidencia del precio histórico en el cálculo del precio de referencia”.

Por ende, según el representante del OCEC-UDP, es esperable que el parámetro alfa experimente un incremento, “bajo ese supuesto eventualmente que permita aminorar el nivel del precio de referencia”, para que de esta forma, el precio de paridad, sumado al componente variable, “se ubiquen dentro de la banda del precio de referencia, generando un subsidio que que permitiese en este caso generar una contención al alza”, lo que decantaría en un alza de $ 35 por litro de bencina, aproximadamente".