Gremios empresariales se reúnen con el biministro de Economía y Minería para presentar preocupaciones por alzas de combustibles

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, recibió a representantes de más de 50 gremios de diversos sectores productivos del país, los que llegaron para expresar sus preocupaciones respecto al alza de combustibles, los que anotaron una nueva alza de $ 382 en promedio para las gasolinas, y $ 580 en el caso del diesel.

Las citas se dividieron en cuatro bloques. El encargado de abrir los fuegos fue la Multigremial Nacional, asociación enfocada en el apoyo a la protección de micro, pequeñas y medianas empresas que llegó representada por su presidente, Juan Pablo Swett.

Posterior a esta reunión, los siguientes en la lista fueron los integrantes del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Aamaño, del que llegaron diversos representantes de rubros como el panadero, con el vicepresidente de ChilePan, Esteban González; turístico, con la presidenta de Chilesertur, Evelyn Henríquez; además del presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile (Conttramen), Eduardo Castillo; y la presidenta de Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libre, Persas y Afines (ASOF), Paola Morales.

Luego de esta segunda reunión, Mas hizo un repaso de lo que hasta ese momento habían sido los encuentros, instancias que definió como francas y cercanas, y donde reiteró que han compartido “la política de este Gobierno y de este Ministerio de puertas abiertas, de escucharlos, de ser empáticos y de acompañarlos en este tiempo que sabemos que puede ser difícil para para muchas de estas Pymes”.

Sin embargo, esa mirada no fue compartida por algunos de los asistentes. Por ejemplo, Castillo afirmó que “no vamos a aceptar ni que una autoridad hoy día nos venga a imponer una crisis”

Visiblemente molesto, el representante del gremio del transporte también hizo una crítica a medidas específicas propuestas por el Ejecutivo, como la subvención de combustible de hasta $100.000 mientras dure la contingencia, la que según recalcó, “no compartimos en lo absoluto, las bonificaciones que se están dando”, afirmando además que no sabe “con quién llegó a un acuerdo (el Gobierno), no sabemos quienes fueron los verdaderos cómplices de esta situación”.

El representante de los taxis colectivos dijo además que con estas medidas, “nos van a poner la lápida, y si no somos capaces de defendernos va a ser la muerte del sector”, cerró.

CPC

La siguiente reunión en la lista contó con la participación de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), liderada por su presidenta, Susana Jiménez; con la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), representada por su presidente, Jorge Riesco; además del gerente del Consejo Minero, Carlos Urenda.

En un repaso de la reunión, Riesco afirmó que desde el gremio “hemos ofrecido muchas veces nuestra alternativa de aportar con mayor tributación, producir más y ese es el espacio que nosotros quisiéramos siempre tener”

Riesco además manifestó que “hay que reconocer de que las medidas que se han tomado inmediatas, por lo menos eran necesarias … pero a la vez hay que tomar las precauciones para que eso no impacte negativamente todas las actividades”.

Voz de regiones

Luego del comité, Jiménez acompañó a Mas en el cuarto bloque, en el marco de la participación de la asociación “Gremios por Chile”, con representantes a lo largo del país en modalidad telemática.

En el cierre de la ronda de reuniones, la presidenta de la CPC fue consultada por la visión del gremio, ante lo que destacó que “esta alza genera preocupación en la ciudadanía, en la actividad productiva y por eso también estas instancias de poder manifestar esas preocupaciones”.

En cuanto a la reunión con representantes regionales, Jiménez aseveró que “se levantó bastante el tema desde las zonas extremas más afectadas, también del impacto que esto tiene, no solo en la energía entendida como combustible, también en la generación eléctrica, particularmente en los sistemas medianos”.

Asimismo, subrayó que desde el mundo gremial “una vez que se normalizan las cosas, evidentemente esperamos que todo vuelva a su nivel anterior a la crisis. Pero bueno, esto va a depender principalmente de cuánto dura esta situación”, cerró.