Gremios empresariales se reúnen con el biministro de Economía y Minería para presentar preocupaciones por alzas de combustibles
Posterior a las reuniones, las agrupaciones expresaron sus preocupaciones por las medidas tomadas.
Noticias destacadas
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, recibió a representantes de más de 50 gremios de diversos sectores productivos del país, los que llegaron para expresar sus preocupaciones respecto al alza de combustibles, los que anotaron una nueva alza de $ 382 en promedio para las gasolinas, y $ 580 en el caso del diesel.
Las citas se dividieron en cuatro bloques. El encargado de abrir los fuegos fue la Multigremial Nacional, asociación enfocada en el apoyo a la protección de micro, pequeñas y medianas empresas que llegó representada por su presidente, Juan Pablo Swett.
Posterior a esta reunión, los siguientes en la lista fueron los integrantes del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Aamaño, del que llegaron diversos representantes de rubros como el panadero, con el vicepresidente de ChilePan, Esteban González; turístico, con la presidenta de Chilesertur, Evelyn Henríquez; además del presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile (Conttramen), Eduardo Castillo; y la presidenta de Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libre, Persas y Afines (ASOF), Paola Morales.
Luego de esta segunda reunión, Mas hizo un repaso de lo que hasta ese momento habían sido los encuentros, instancias que definió como francas y cercanas, y donde reiteró que han compartido “la política de este Gobierno y de este Ministerio de puertas abiertas, de escucharlos, de ser empáticos y de acompañarlos en este tiempo que sabemos que puede ser difícil para para muchas de estas Pymes”.
Sin embargo, esa mirada no fue compartida por algunos de los asistentes. Por ejemplo, Castillo afirmó que “no vamos a aceptar ni que una autoridad hoy día nos venga a imponer una crisis”
Visiblemente molesto, el representante del gremio del transporte también hizo una crítica a medidas específicas propuestas por el Ejecutivo, como la subvención de combustible de hasta $100.000 mientras dure la contingencia, la que según recalcó, “no compartimos en lo absoluto, las bonificaciones que se están dando”, afirmando además que no sabe “con quién llegó a un acuerdo (el Gobierno), no sabemos quienes fueron los verdaderos cómplices de esta situación”.
El representante de los taxis colectivos dijo además que con estas medidas, “nos van a poner la lápida, y si no somos capaces de defendernos va a ser la muerte del sector”, cerró.
CPC
La siguiente reunión en la lista contó con la participación de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), liderada por su presidenta, Susana Jiménez; con la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), representada por su presidente, Jorge Riesco; además del gerente del Consejo Minero, Carlos Urenda.
En un repaso de la reunión, Riesco afirmó que desde el gremio “hemos ofrecido muchas veces nuestra alternativa de aportar con mayor tributación, producir más y ese es el espacio que nosotros quisiéramos siempre tener”
Riesco además manifestó que “hay que reconocer de que las medidas que se han tomado inmediatas, por lo menos eran necesarias … pero a la vez hay que tomar las precauciones para que eso no impacte negativamente todas las actividades”.
Voz de regiones
Luego del comité, Jiménez acompañó a Mas en el cuarto bloque, en el marco de la participación de la asociación “Gremios por Chile”, con representantes a lo largo del país en modalidad telemática.
En el cierre de la ronda de reuniones, la presidenta de la CPC fue consultada por la visión del gremio, ante lo que destacó que “esta alza genera preocupación en la ciudadanía, en la actividad productiva y por eso también estas instancias de poder manifestar esas preocupaciones”.
En cuanto a la reunión con representantes regionales, Jiménez aseveró que “se levantó bastante el tema desde las zonas extremas más afectadas, también del impacto que esto tiene, no solo en la energía entendida como combustible, también en la generación eléctrica, particularmente en los sistemas medianos”.
Asimismo, subrayó que desde el mundo gremial “una vez que se normalizan las cosas, evidentemente esperamos que todo vuelva a su nivel anterior a la crisis. Pero bueno, esto va a depender principalmente de cuánto dura esta situación”, cerró.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Academia de innovación Her Global Impact destaca tres proyectos de tecnología liderados por mujeres y abre convocatoria
En una jornada que reunió a referentes del ecosistema de innovación, inversión y emprendimiento, cinco emprendedoras presentaron soluciones concretas a desafíos críticos del siglo XXI, en materias como minería sostenible, escasez hídrica y acceso a educación tecnológica.
MOP sepulta proyecto de Boric para el Aeropuerto de Santiago y hará nueva licitación para su ampliación
La decisión, señalaron, responde a la necesidad de ajustar la iniciativa al presupuesto disponible, actualizar las proyecciones de demanda y ampliar la participación de consultoras internacionales. La propuesta del gobierno anterior requería una inversión de US$ 4.000 millones.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete